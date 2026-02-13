СБУ провела обшуки в "Київтеплоенерго" після атак рф, процес відновлення тепла заблоковано - КМДА
Київ • УНН
СБУ провела обшуки в головному офісі "Київтеплоенерго" 12 та 13 лютого, вилучивши технічну документацію. Це сталося після масованої атаки, яка залишила частину столиці без тепла, та заблокувало процеси відновлення.
У четвер, 12 лютого і в п’ятницю, 13 лютого, представники СБУ двічі провели обшуки в головному офісі "Київтеплоенерго" на підставі однієї ухвали суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Деталі
Як зазначили в КМДА, це відбулося одразу після масованої комбінованої атаки, внаслідок якої були критично пошкоджені енергооб’єкти. Значна частина столиці лишилася без тепла.
Через зупинку роботи центрального офісу порушена координація персоналу та структурних підрозділів. У найкритичніший момент для міста процеси, необхідні для відновлення теплопостачання, були фактично заблоковані. Із початку повномасштабного вторгнення це вже 103-тя процесуальна дія на підприємстві
Водночас у "Київтеплоенерго" заявляють, що працівники СБУ вилучають також технічну документацію та проєкти договорів, необхідні для відновлення пошкоджених об’єктів і підключення нового обладнання.
Це нівелює всі зусилля енергетиків та міської влади, оскільки відновлення вилучених документів займе значний час, що загальмує відновлювальні роботи та підключення нового обладнання
Нагадаємо
На одному з обʼєктів критичної інфраструктури під час роботи помер 66-річний працівник "Київтеплоенерго".