СБУ провела обшуки в "Київтеплоенерго" після атак рф, процес відновлення тепла заблоковано - КМДА

Ексклюзив
14:32 • 1232 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 4120 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 10718 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 29666 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 42739 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 36194 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 28216 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 38617 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 62120 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41832 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 41222 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto09:08 • 10030 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 22243 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 16767 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 27814 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 29662 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 42731 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 41231 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 63730 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 104968 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 22255 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 29619 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 33479 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 59161 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 51138 перегляди
СБУ провела обшуки в "Київтеплоенерго" після атак рф, процес відновлення тепла заблоковано - КМДА

Київ • УНН

 • 42 перегляди

СБУ провела обшуки в головному офісі "Київтеплоенерго" 12 та 13 лютого, вилучивши технічну документацію. Це сталося після масованої атаки, яка залишила частину столиці без тепла, та заблокувало процеси відновлення.

СБУ провела обшуки в "Київтеплоенерго" після атак рф, процес відновлення тепла заблоковано - КМДА

У четвер, 12 лютого і в п’ятницю, 13 лютого, представники СБУ двічі провели обшуки в головному офісі "Київтеплоенерго" на підставі однієї ухвали суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Деталі

Як зазначили в КМДА, це відбулося одразу після масованої комбінованої атаки, внаслідок якої були критично пошкоджені енергооб’єкти. Значна частина столиці лишилася без тепла.

Через зупинку роботи центрального офісу порушена координація персоналу та структурних підрозділів. У найкритичніший момент для міста процеси, необхідні для відновлення теплопостачання, були фактично заблоковані. Із початку повномасштабного вторгнення це вже 103-тя процесуальна дія на підприємстві

 - йдеться в дописі.

Водночас у "Київтеплоенерго" заявляють, що працівники СБУ вилучають також технічну документацію та проєкти договорів, необхідні для відновлення пошкоджених об’єктів і підключення нового обладнання.

Це нівелює всі зусилля енергетиків та міської влади, оскільки відновлення вилучених документів займе значний час, що загальмує відновлювальні роботи та підключення нового обладнання

- заявили в КМДА.

Нагадаємо

На одному з обʼєктів критичної інфраструктури під час роботи помер 66-річний працівник "Київтеплоенерго".

Євген Устименко

СуспільствоКиїв
