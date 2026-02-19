$43.290.03
09:20 • 1234 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 1060 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36 • 5760 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
07:02 • 2430 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 22389 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 55036 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 48192 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 61427 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 36889 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 26399 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

Центр превентивної медицини ДУС встановив, що захворювання нардепів та працівників Апарату ВР не пов'язані з харчуванням у їдальні. У них виявили норовірус, який поширюється контактно-побутовим та повітряно-краплинним шляхом.

"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР

Захворювання народних депутатів та працівників Апарату ВР не пов’язані з харчуванням в їдальні Верховної Ради, виявили норовірус, повідомили у пресслужбі апарату ВР 19 лютого, пише УНН.

Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату не пов’язані з харчуванням в їдальні Верховної Ради України. Такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами на підставі отриманих результатів розслідування.

- ідеться у повідомленні.

Як зазначається, "після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради України негайно ініціював проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців".

"Представниками Центру превентивної медицини Державного управління справами було проведено перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження води питної та води для приготування їжі тощо. Для проведення лабораторних досліджень також були залучені фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", - сказано у повідомленні.

Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу – норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом). Апаратом вжито додаткових заходів для недопущення поширення інфекції

- наголосили у ВР.

У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів12.02.26, 18:03 • 80041 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаЗдоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Верховна Рада України
Україна
Київ