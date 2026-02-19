"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР

Захворювання народних депутатів та працівників Апарату ВР не пов’язані з харчуванням в їдальні Верховної Ради, виявили норовірус, повідомили у пресслужбі апарату ВР 19 лютого, пише УНН.

Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату не пов’язані з харчуванням в їдальні Верховної Ради України. Такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами на підставі отриманих результатів розслідування.

Як зазначається, "після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради України негайно ініціював проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців".

"Представниками Центру превентивної медицини Державного управління справами було проведено перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження води питної та води для приготування їжі тощо. Для проведення лабораторних досліджень також були залучені фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", - сказано у повідомленні.

Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу – норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом). Апаратом вжито додаткових заходів для недопущення поширення інфекції