"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
Киев • УНН
Центр превентивной медицины ГУД установил, что заболевания нардепов и работников Аппарата ВР не связаны с питанием в столовой. У них обнаружили норовирус, который распространяется контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.
Заболевания народных депутатов и работников Аппарата ВР не связаны с питанием в столовой Верховной Рады, выявили норовирус, сообщили в пресс-службе аппарата ВР 19 февраля, пишет УНН.
Заболевания народных депутатов Украины и работников Аппарата не связаны с питанием в столовой Верховной Рады Украины. Такой вывод сделал Центр превентивной медицины Государственного управления делами на основании полученных результатов расследования.
Как отмечается, "после сообщений о возможных случаях отравления Аппарат Верховной Рады Украины немедленно инициировал проведение комплекса мероприятий с привлечением соответствующих специалистов".
"Представителями Центра превентивной медицины Государственного управления делами была проведена проверка столовой и ее работников, документации, продуктов питания, процесса приготовления пищи, проведено исследование воды питьевой и воды для приготовления пищи и т.д. Для проведения лабораторных исследований также были привлечены специалисты Киевского городского и областного центров контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", - сказано в сообщении.
Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, выявлен один и тот же тип вируса – норовирус (острое инфекционное заболевание, часто распространяющееся в закрытых и многолюдных помещениях и передающееся контактно-бытовым и воздушно-капельным путем). Аппаратом приняты дополнительные меры для недопущения распространения инфекции
