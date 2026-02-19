$43.290.03
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 958 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
07:36 • 5674 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 2386 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
18 февраля, 16:17 • 22340 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 54980 просмотра
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35
18 февраля, 14:25 • 48174 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
18 февраля, 12:34 • 61393 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
18 февраля, 10:59 • 36881 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 26397 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Центр превентивной медицины ГУД установил, что заболевания нардепов и работников Аппарата ВР не связаны с питанием в столовой. У них обнаружили норовирус, который распространяется контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.

"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР

Заболевания народных депутатов и работников Аппарата ВР не связаны с питанием в столовой Верховной Рады, выявили норовирус, сообщили в пресс-службе аппарата ВР 19 февраля, пишет УНН.

Заболевания народных депутатов Украины и работников Аппарата не связаны с питанием в столовой Верховной Рады Украины. Такой вывод сделал Центр превентивной медицины Государственного управления делами на основании полученных результатов расследования.

- говорится в сообщении.

Как отмечается, "после сообщений о возможных случаях отравления Аппарат Верховной Рады Украины немедленно инициировал проведение комплекса мероприятий с привлечением соответствующих специалистов".

"Представителями Центра превентивной медицины Государственного управления делами была проведена проверка столовой и ее работников, документации, продуктов питания, процесса приготовления пищи, проведено исследование воды питьевой и воды для приготовления пищи и т.д. Для проведения лабораторных исследований также были привлечены специалисты Киевского городского и областного центров контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", - сказано в сообщении.

Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, выявлен один и тот же тип вируса – норовирус (острое инфекционное заболевание, часто распространяющееся в закрытых и многолюдных помещениях и передающееся контактно-бытовым и воздушно-капельным путем). Аппаратом приняты дополнительные меры для недопущения распространения инфекции

- подчеркнули в ВР.

В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов12.02.26, 18:03 • 80041 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
Верховная Рада
Украина
Киев