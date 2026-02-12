$43.030.06
Эксклюзив
16:03 • 478 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 6644 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 12202 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 14379 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 18079 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 20651 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 27483 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73550 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48717 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58786 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Чтобы проверить все существующие версии и найти истинную причину, по которой заболели народные избранники, больные должны сдать анализы.

В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов

В пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины сообщили, что причиной резкого и массового ухудшения здоровья народных депутатов 12 февраля мог стать ротавирус, передает УНН.

Детали

Учитывая то, что в четверг в медиа появились сообщения о возможных случаях пищевого отравления среди народных депутатов Украины, соответствующие службы сразу после получения этой информации начали проверку, чтобы прояснить ситуацию.

Сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы собирают первичные данные: проводят опрос, чтобы установить обстоятельства ухудшения самочувствия и выяснить, какие именно продукты люди употребляли перед появлением симптомов. 

Параллельно отбирают необходимые образцы для лабораторных исследований. Именно анализы должны дать ответ, что стало причиной инцидента и есть ли основания говорить об отравлении.

Предварительно среди возможных версий рассматривают не только пищевое отравление, но и ротавирус или другую острую кишечную инфекцию. Это важно, потому что симптомы таких состояний могут быть похожими, а механизм распространения и дальнейшие действия для реагирования различаются. Поэтому окончательные выводы делать рано: подтвердить или опровергнуть конкретную причину можно только после получения результатов лабораторных исследований.

Об итогах проверки и установленных обстоятельствах обещают сообщить дополнительно, как только будут готовы результаты анализов.

Массовое заболевание парламентариев в ВР: что известно 

У нескольких десятков народных депутатов 12 февраля одновременно резко ухудшилось здоровье. Одна из рабочих версий — возможное пищевое отравление, рассказала парламентарий Галина Янченко в эксклюзивном комментарии УНН.

Политик говорит, что значительное количество ее коллег из разных фракций почувствовали себя плохо. 

Пока не понятно, о чем идет речь. Признаки отравления, высокая температура. (Такое впечатление — ред.), что подхватили какой-то вирус 

— говорит Янченко. 

Добавляет, что служебное расследование уже проводят. И одна из рабочих версий — отравление в столовой ВР, где питались народные депутаты. Некоторые из заболевших сетуют, что именно после посещения столовой состояние здоровья начало стремительно ухудшаться. 

Некоторые выдвигали гипотезу, что это могло быть пищевое отравление. Коллеги питались в столовой, но это не подтвержденная информация. Поэтому, собственно, и осуществляется это внутреннее расследование 

— сказала народный депутат.  

Эту версию поддерживает и нардеп Николай Тищенко. Говорит, что 12 февраля сессионный зал из-за этого был почти пуст, ведь коллеги слегли с последствиями отравления. 

Александра Василенко

