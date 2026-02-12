В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов

В пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины сообщили, что причиной резкого и массового ухудшения здоровья народных депутатов 12 февраля мог стать ротавирус, передает УНН.

Учитывая то, что в четверг в медиа появились сообщения о возможных случаях пищевого отравления среди народных депутатов Украины, соответствующие службы сразу после получения этой информации начали проверку, чтобы прояснить ситуацию.

Сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы собирают первичные данные: проводят опрос, чтобы установить обстоятельства ухудшения самочувствия и выяснить, какие именно продукты люди употребляли перед появлением симптомов.

Параллельно отбирают необходимые образцы для лабораторных исследований. Именно анализы должны дать ответ, что стало причиной инцидента и есть ли основания говорить об отравлении.

Предварительно среди возможных версий рассматривают не только пищевое отравление, но и ротавирус или другую острую кишечную инфекцию. Это важно, потому что симптомы таких состояний могут быть похожими, а механизм распространения и дальнейшие действия для реагирования различаются. Поэтому окончательные выводы делать рано: подтвердить или опровергнуть конкретную причину можно только после получения результатов лабораторных исследований.

Об итогах проверки и установленных обстоятельствах обещают сообщить дополнительно, как только будут готовы результаты анализов.

У нескольких десятков народных депутатов 12 февраля одновременно резко ухудшилось здоровье. Одна из рабочих версий — возможное пищевое отравление, рассказала парламентарий Галина Янченко в эксклюзивном комментарии УНН.

Политик говорит, что значительное количество ее коллег из разных фракций почувствовали себя плохо.

Пока не понятно, о чем идет речь. Признаки отравления, высокая температура. (Такое впечатление — ред.), что подхватили какой-то вирус

Добавляет, что служебное расследование уже проводят. И одна из рабочих версий — отравление в столовой ВР, где питались народные депутаты. Некоторые из заболевших сетуют, что именно после посещения столовой состояние здоровья начало стремительно ухудшаться.

Некоторые выдвигали гипотезу, что это могло быть пищевое отравление. Коллеги питались в столовой, но это не подтвержденная информация. Поэтому, собственно, и осуществляется это внутреннее расследование