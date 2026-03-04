$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 13638 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 23941 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 19633 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 25765 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 52555 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 78608 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 65992 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68059 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 62314 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 35156 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Белом доме заявили, что ввод американских войск в Иран не входит в планы "на данный момент"

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что пребывание американских войск в Иране не входит в планы операции. Это прозвучало после заявлений о возможных ударах по иранской территории.

В Белом доме заявили, что ввод американских войск в Иран не входит в планы "на данный момент"

Пребывание американских войск в Иране "не входит в планы этой операции на данный момент". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Они не входят в планы этой операции на данный момент, но я, безусловно, никогда не буду лишать президента Соединенных Штатов или главнокомандующего военных возможностей, и он мудро не делает того же для себя", — заявила Ливитт.

США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом04.03.26, 20:45 • 628 просмотров

Ее комментарии прозвучали после того, как глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил ранее в среду, что США начнут "наносить удары по мере продвижения вглубь иранской территории", а министр обороны США Пит Хегсет предупредил американцев, что "еще рано" начинать военные операции против Тегерана.

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 14613 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Белый дом
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран