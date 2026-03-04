В Белом доме заявили, что ввод американских войск в Иран не входит в планы "на данный момент"
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что пребывание американских войск в Иране не входит в планы операции. Это прозвучало после заявлений о возможных ударах по иранской территории.
Пребывание американских войск в Иране "не входит в планы этой операции на данный момент". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Они не входят в планы этой операции на данный момент, но я, безусловно, никогда не буду лишать президента Соединенных Штатов или главнокомандующего военных возможностей, и он мудро не делает того же для себя", — заявила Ливитт.
США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом04.03.26, 20:45 • 628 просмотров
Ее комментарии прозвучали после того, как глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил ранее в среду, что США начнут "наносить удары по мере продвижения вглубь иранской территории", а министр обороны США Пит Хегсет предупредил американцев, что "еще рано" начинать военные операции против Тегерана.
США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 14613 просмотров