Десятки нардепів одночасно занедужали 12 лютого: що сталося
Київ • УНН
Робочих версій наразі кілька - від спалаху у ВРУ гострих респіраторних вірусних захворювань до харчового отруєння.
У кількох десятків народних депутатів 12 лютого одночасно різко погіршилося здоров'я. Одна із робочих версій - можливе харчове отруєння, розповіла парламентарка Галина Янченко в ексклюзивному коментарі УНН.
Деталі
Політик говорить, що значна кількість її колег із різних фракцій відчули себе зле.
Поки що не зрозуміло, про що йдеться. Ознаки отруєння, висока температура. Таке враження, що підхопили якийсь вірус
Вона додає, що службове розслідування вже проводять. І одна із робочих версій - отруєння у їдальні ВРУ, де харчувалися народні депутати. Дехто з тих, хто захворів, нарікає, що саме після відвідин їдальні стан здоров'я почав стрімко погіршуватися.
Дехто висував гіпотезу, що це могла бути харчова отруєння. Колеги харчувалися в їдальні, але тільки що це не підтверджена інформація. Тому, власне, і здійснюється це внутрішнє розслідування
Цю версію підтримує й нардеп Микола Тищенко. Він каже, що 12 лютого сесійна зала через це була майже порожня, адже колеги злягли з наслідками отруєння.
Нагадаємо
Наразі в Україні побільшало випадків захворювання на COVID-19, ГРВІ, грип А. Зокрема, за даними Центру громадського здоров'я в Україні у 18 областях та місті Києві (76%) встановили циркуляцію вірусів грипу, що свідчить про їх широке географічне поширення на території країни.