Десятки нардепів одночасно занедужали 12 лютого: що сталося

Ексклюзив
11:18 • 134 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 4778 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 15756 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 58595 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 41000 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 53262 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 42259 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 34117 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 29085 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 56963 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 33621 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW12 лютого, 04:02 • 30981 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo08:05 • 5376 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ08:19 • 12266 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 18283 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 228 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 56950 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 50628 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 52205 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 61778 перегляди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпро (місто)
Харківська область
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 18461 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 28751 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 30456 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 30963 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 32178 перегляди
Десятки нардепів одночасно занедужали 12 лютого: що сталося

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Робочих версій наразі кілька - від спалаху у ВРУ гострих респіраторних вірусних захворювань до харчового отруєння.

Десятки нардепів одночасно занедужали 12 лютого: що сталося

У кількох десятків народних депутатів 12 лютого одночасно різко погіршилося здоров'я. Одна із робочих версій - можливе харчове отруєння, розповіла парламентарка Галина Янченко в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

Політик говорить, що значна кількість її колег із різних фракцій відчули себе зле.

Поки що не зрозуміло, про що йдеться. Ознаки отруєння, висока температура. Таке враження, що підхопили якийсь вірус

- каже Янченко.

Вона додає, що службове розслідування вже проводять. І одна із робочих версій - отруєння у їдальні ВРУ, де харчувалися народні депутати. Дехто з тих, хто захворів, нарікає, що саме після відвідин їдальні стан здоров'я почав стрімко погіршуватися.

Дехто висував гіпотезу, що це могла бути харчова отруєння. Колеги харчувалися в їдальні, але тільки що це не підтверджена інформація. Тому, власне, і здійснюється це внутрішнє розслідування

- сказала народна депутатка.

Цю версію підтримує й нардеп Микола Тищенко. Він каже, що 12 лютого сесійна зала через це була майже порожня, адже колеги злягли з наслідками отруєння.

Нагадаємо

Наразі в Україні побільшало випадків захворювання на COVID-19, ГРВІ, грип А. Зокрема, за даними Центру громадського здоров'я в Україні у 18 областях та місті Києві (76%) встановили циркуляцію вірусів грипу, що свідчить про їх широке географічне поширення на території країни.

Олександра Василенко

СуспільствоПолітикаЗдоров'я
Микола Тищенко
Верховна Рада України
Україна
Київ