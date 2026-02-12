$43.030.06
Эксклюзив
11:18 • 0 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 4600 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 15579 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 57872 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 40696 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 52974 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 42056 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 34016 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 29011 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 56664 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Десятки нардепов одновременно заболели 12 февраля: что произошло

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Рабочих версий пока несколько - от вспышки в ВРУ острых респираторных вирусных заболеваний до пищевого отравления.

Десятки нардепов одновременно заболели 12 февраля: что произошло

У нескольких десятков народных депутатов 12 февраля одновременно резко ухудшилось здоровье. Одна из рабочих версий – возможное пищевое отравление, рассказала парламентарий Галина Янченко в эксклюзивном комментарии УНН.

Подробности

Политик говорит, что значительное количество ее коллег из разных фракций почувствовали себя плохо.

Пока не понятно, о чем идет речь. Признаки отравления, высокая температура. Такое впечатление, что подхватили какой-то вирус

- говорит Янченко.

Она добавляет, что служебное расследование уже проводится. И одна из рабочих версий – отравление в столовой ВРУ, где питались народные депутаты. Некоторые из заболевших сетуют, что именно после посещения столовой состояние здоровья начало стремительно ухудшаться.

Некоторые выдвигали гипотезу, что это могло быть пищевое отравление. Коллеги питались в столовой, но только что это не подтвержденная информация. Поэтому, собственно, и осуществляется это внутреннее расследование

- сказала народный депутат.

Эту версию поддерживает и нардеп Николай Тищенко. Он говорит, что 12 февраля сессионный зал из-за этого был почти пуст, ведь коллеги слегли с последствиями отравления.

Напомним

Сейчас в Украине увеличилось количество случаев заболевания COVID-19, ОРВИ, гриппом А. В частности, по данным Центра общественного здоровья в Украине в 18 областях и городе Киеве (76%) установили циркуляцию вирусов гриппа, что свидетельствует об их широком географическом распространении на территории страны.

Александра Василенко

ОбществоПолитикаЗдоровье
Николай Тищенко
Верховная Рада
Украина
Киев