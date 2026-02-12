Десятки нардепов одновременно заболели 12 февраля: что произошло

У нескольких десятков народных депутатов 12 февраля одновременно резко ухудшилось здоровье. Одна из рабочих версий – возможное пищевое отравление, рассказала парламентарий Галина Янченко в эксклюзивном комментарии УНН.

Политик говорит, что значительное количество ее коллег из разных фракций почувствовали себя плохо.

Пока не понятно, о чем идет речь. Признаки отравления, высокая температура. Такое впечатление, что подхватили какой-то вирус

Она добавляет, что служебное расследование уже проводится. И одна из рабочих версий – отравление в столовой ВРУ, где питались народные депутаты. Некоторые из заболевших сетуют, что именно после посещения столовой состояние здоровья начало стремительно ухудшаться.

Некоторые выдвигали гипотезу, что это могло быть пищевое отравление. Коллеги питались в столовой, но только что это не подтвержденная информация. Поэтому, собственно, и осуществляется это внутреннее расследование