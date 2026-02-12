Десятки нардепов одновременно заболели 12 февраля: что произошло
Киев • УНН
Рабочих версий пока несколько - от вспышки в ВРУ острых респираторных вирусных заболеваний до пищевого отравления.
У нескольких десятков народных депутатов 12 февраля одновременно резко ухудшилось здоровье. Одна из рабочих версий – возможное пищевое отравление, рассказала парламентарий Галина Янченко в эксклюзивном комментарии УНН.
Подробности
Политик говорит, что значительное количество ее коллег из разных фракций почувствовали себя плохо.
Пока не понятно, о чем идет речь. Признаки отравления, высокая температура. Такое впечатление, что подхватили какой-то вирус
Она добавляет, что служебное расследование уже проводится. И одна из рабочих версий – отравление в столовой ВРУ, где питались народные депутаты. Некоторые из заболевших сетуют, что именно после посещения столовой состояние здоровья начало стремительно ухудшаться.
Некоторые выдвигали гипотезу, что это могло быть пищевое отравление. Коллеги питались в столовой, но только что это не подтвержденная информация. Поэтому, собственно, и осуществляется это внутреннее расследование
Эту версию поддерживает и нардеп Николай Тищенко. Он говорит, что 12 февраля сессионный зал из-за этого был почти пуст, ведь коллеги слегли с последствиями отравления.
Напомним
Сейчас в Украине увеличилось количество случаев заболевания COVID-19, ОРВИ, гриппом А. В частности, по данным Центра общественного здоровья в Украине в 18 областях и городе Киеве (76%) установили циркуляцию вирусов гриппа, что свидетельствует об их широком географическом распространении на территории страны.