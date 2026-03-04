Один из крупнейших в мире экспортеров СПГ QatarEnergy объявил форс-мажор на фоне иранских атак
Киев • УНН
Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy объявила форс-мажор в отношении поставок сжиженного природного газа. Это произошло после иранских атак на объекты компании в Рас-Лаффане и Месаиде.
Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy, один из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, объявила форс-мажор на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy заявила о введении форс-мажорных обстоятельств в отношении поставок сжиженного природного газа и сопутствующих продуктов. QatarEnergy является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа.
Форс-мажор — это договорное положение, которое освобождает организации от ответственности в случае непредвиденных обстоятельств, таких как стихийные бедствия или война.
В понедельник компания приостановила производство СПГ и сопутствующих продуктов после иранских атак на ее объекты в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид.
В Катаре прекращают производство СПГ после атаки иранских дронов, по региону сообщают о новых ударах и перехваченных беспилотниках02.03.26, 14:43 • 6420 просмотров
Это происходит на фоне того, как практически каждая страна на Ближнем Востоке пострадала от попаданий ракет или обломков, и Турция присоединилась к списку пострадавших стран после перехвата иранской баллистической ракеты, которая направлялась в турецкое воздушное пространство. О последствиях недавней эскалации в регионе известно в таких странах: Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Катар, Ирак, Бахрейн, Сирия, Оман, Кипр, Турция.
Иран продолжает наносить удары по странам региона Персидского залива в ответ на американо-израильские атаки, отмечает Sky News.
Израиль сообщил о новых ударах по Тегерану и Бейруту - что среди целей04.03.26, 13:02 • 3198 просмотров
Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что сегодня Объединенные Арабские Эмираты перехватили три баллистические ракеты и 121 беспилотник, тогда как восемь беспилотников упали внутри страны.
Министерство обороны Катара заявило, что сегодня перехватило две крылатые ракеты и 10 беспилотников, запущенных из Ирана.
Есть сообщения о контейнеровозе, который подвергся удару у берегов Омана. Британская служба морских торговых операций (UKMTO) сообщает, что в машинном отделении судна произошел пожар. По его данным, судно направлялось на восток через Ормузский пролив, когда в него попал неизвестный снаряд.
Министерство обороны Саудовской Аравии заявило об очередной попытке атаки, направленной на их нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре. На этой неделе нефтеперерабатывающий завод уже был целью атаки со стороны Ирана.
Sky News сообщило о кадрах гражданских лиц, стоявших рядом с иранской ракетой после того, как она упала вблизи международного аэропорта Камышлы на севере Сирии, недалеко от границы с Турцией.
Также издание указывает, что источники в службе безопасности сообщили, что атака беспилотника поразила штаб-квартиру ирано-курдской оппозиционной группы. Источники сообщили, что БПЛА ранил двух бойцов, когда поразил склад оружия объекта в Декали, в иракском Курдистане.
Это произошло на фоне спекуляций о том, что ирано-курдские боевики готовятся начать наземную операцию против западного Ирана при поддержке США и Израиля.
ЦРУ, вероятно, вооружает курдов на фоне обострения ситуации в Иране - CNN04.03.26, 13:02 • 3592 просмотра