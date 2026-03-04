ЦРУ, вероятно, вооружает курдов на фоне обострения ситуации в Иране - CNN

Центральное разведывательное управление США, вероятно, занимается поставкой оружия курдским формированиям с целью усилить внутренние противостояния в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как сообщают СМИ, администрация Дональда Трампа ведет консультации с курдами и иранской оппозицией относительно возможности оказания военной помощи.

Также ожидается, что в ближайшее время курдские вооруженные формирования в Иране могут присоединиться к наземной операции на западе страны.

Напомним

Во время ударов по Ирану США впервые использовали в бою недорогие одноразовые ударные беспилотники. Эту же тактику впервые применила Украина во время отражения полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

В то же время иранские войска применили российскую тактику ударов по городам Украины, используя дроны Shahed.