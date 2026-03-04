$43.450.22
50.460.14
ukenru
Эксклюзив
15:27 • 14459 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 25140 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 20258 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 26318 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 53014 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 78829 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 66197 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68152 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 62388 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 35195 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Белом доме раскритиковали "бесплатную" передачу оружия Украине, но заверили - боеприпасов для войны с Ираном хватит

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что у США достаточно оружия для затяжной войны с Ираном. Она уточнила заявления Трампа о "нехватке запасов", объяснив их критикой передачи оружия Украине.

В Белом доме раскритиковали "бесплатную" передачу оружия Украине, но заверили - боеприпасов для войны с Ираном хватит

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что у США «более чем достаточно» оружия для ведения затяжной войны с Ираном, несмотря на ранее заявления президента Дональда Трампа о том, что запасы не так велики, как ему хотелось бы, передает УНН со ссылкой на CNN.

«Соединенные Штаты Америки обладают более чем достаточными возможностями не только для успешного проведения операции «Эпическая ярость», но и для гораздо более масштабных действий», — сказала она на сегодняшнем брифинге для прессы. «И у нас есть запасы оружия в местах, о которых многие в мире даже не знают».

Добавим

Ранее Трамп жаловался на запасы оружия в США, написав в понедельник в публикации на Truth Social, что «у нас хорошие запасы, но мы не там, где бы хотели быть». В пятницу в Белом доме запланирована встреча руководителей оборонных компаний в рамках усилий по ускорению их производства.

Но Ливитт заявила, что Трамп имел в виду решение администрации Байдена отправить американское оружие Украине «бесплатно» для помощи в войне с Россией, а не какие-либо проблемы с поставками.

«Президент указывал на то, что, к сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который раздал большую часть нашего лучшего оружия даром», - сказала она.

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран