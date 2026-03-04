В Белом доме раскритиковали "бесплатную" передачу оружия Украине, но заверили - боеприпасов для войны с Ираном хватит

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что у США «более чем достаточно» оружия для ведения затяжной войны с Ираном, несмотря на ранее заявления президента Дональда Трампа о том, что запасы не так велики, как ему хотелось бы, передает УНН со ссылкой на CNN.

«Соединенные Штаты Америки обладают более чем достаточными возможностями не только для успешного проведения операции «Эпическая ярость», но и для гораздо более масштабных действий», — сказала она на сегодняшнем брифинге для прессы. «И у нас есть запасы оружия в местах, о которых многие в мире даже не знают».

Добавим

Ранее Трамп жаловался на запасы оружия в США, написав в понедельник в публикации на Truth Social, что «у нас хорошие запасы, но мы не там, где бы хотели быть». В пятницу в Белом доме запланирована встреча руководителей оборонных компаний в рамках усилий по ускорению их производства.

Но Ливитт заявила, что Трамп имел в виду решение администрации Байдена отправить американское оружие Украине «бесплатно» для помощи в войне с Россией, а не какие-либо проблемы с поставками.

«Президент указывал на то, что, к сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который раздал большую часть нашего лучшего оружия даром», - сказала она.

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп