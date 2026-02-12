$43.030.06
Ексклюзив
16:03
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Щоб перевірити всі існуючі версії та знайти справжню причину, через яку захворіли народні обранці, хворі мають здати аналізи.

У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів

У пресслужбі Апарату Верховної Ради України повідомили, що причиною різкого та масового погіршення здоров'я народних депутатів 12 лютого міг стати ротавірус, передає УНН.

Деталі

Зважаючи на те, що у четвер у медіа з’явилися повідомлення про можливі випадки харчового отруєння серед народних депутатів України, відповідні служби одразу після отримання цієї інформації розпочали перевірку, щоб прояснити ситуацію.

Зараз фахівці санітарно-епідеміологічної служби збирають первинні дані: проводять опитування, щоб встановити обставини погіршення самопочуття та з’ясувати, які саме продукти люди споживали перед появою симптомів. 

Паралельно відбирають необхідні зразки для лабораторних досліджень. Саме аналізи мають дати відповідь, що стало причиною інциденту і чи є підстави говорити про отруєння.

Попередньо серед можливих версій розглядають не лише харчове отруєння, а й ротавірус або іншу гостру кишкову інфекцію. Це важливо, бо симптоми таких станів можуть бути схожими, а механізм поширення і подальші дії для реагування різняться. Тому остаточні висновки робити зарано: підтвердити або спростувати конкретну причину можна лише після отримання результатів лабораторних досліджень.

Про підсумки перевірки та встановлені обставини обіцяють повідомити додатково, щойно будуть готові результати аналізів.

Масове захворювання парламентарів у ВР: що відомо 

У кількох десятків народних депутатів 12 лютого одночасно різко погіршилося здоров'я. Одна із робочих версій — можливе харчове отруєння, розповіла парламентарка Галина Янченко в ексклюзивному коментарі УНН.

Політикиня говорить, що значна кількість її колег із різних фракцій відчули себе зле. 

Поки що не зрозуміло, про що йдеться. Ознаки отруєння, висока температура. (Таке враження, — ред.), що підхопили якийсь вірус 

— каже Янченко. 

Додає, що службове розслідування вже проводять. І одна із робочих версій — отруєння у їдальні ВР, де харчувалися народні депутати. Дехто з тих, хто захворів, нарікає, що саме після відвідин їдальні стан здоров'я почав стрімко погіршуватися. 

Дехто висував гіпотезу, що це могло бути харчове отруєння. Колеги харчувалися в їдальні, але це не підтверджена інформація. Тому, власне, і здійснюється це внутрішнє розслідування 

— сказала народна депутатка.  

Цю версію підтримує й нардеп Микола Тищенко. Каже, що 12 лютого сесійна зала через це була майже порожня, адже колеги злягли з наслідками отруєння. 

Олександра Василенко

