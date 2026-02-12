У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів

У пресслужбі Апарату Верховної Ради України повідомили, що причиною різкого та масового погіршення здоров'я народних депутатів 12 лютого міг стати ротавірус, передає УНН.

Зважаючи на те, що у четвер у медіа з’явилися повідомлення про можливі випадки харчового отруєння серед народних депутатів України, відповідні служби одразу після отримання цієї інформації розпочали перевірку, щоб прояснити ситуацію.

Зараз фахівці санітарно-епідеміологічної служби збирають первинні дані: проводять опитування, щоб встановити обставини погіршення самопочуття та з’ясувати, які саме продукти люди споживали перед появою симптомів.

Паралельно відбирають необхідні зразки для лабораторних досліджень. Саме аналізи мають дати відповідь, що стало причиною інциденту і чи є підстави говорити про отруєння.

Попередньо серед можливих версій розглядають не лише харчове отруєння, а й ротавірус або іншу гостру кишкову інфекцію. Це важливо, бо симптоми таких станів можуть бути схожими, а механізм поширення і подальші дії для реагування різняться. Тому остаточні висновки робити зарано: підтвердити або спростувати конкретну причину можна лише після отримання результатів лабораторних досліджень.

Про підсумки перевірки та встановлені обставини обіцяють повідомити додатково, щойно будуть готові результати аналізів.

У кількох десятків народних депутатів 12 лютого одночасно різко погіршилося здоров'я. Одна із робочих версій — можливе харчове отруєння, розповіла парламентарка Галина Янченко в ексклюзивному коментарі УНН.

Політикиня говорить, що значна кількість її колег із різних фракцій відчули себе зле.

Поки що не зрозуміло, про що йдеться. Ознаки отруєння, висока температура. (Таке враження, — ред.), що підхопили якийсь вірус

Додає, що службове розслідування вже проводять. І одна із робочих версій — отруєння у їдальні ВР, де харчувалися народні депутати. Дехто з тих, хто захворів, нарікає, що саме після відвідин їдальні стан здоров'я почав стрімко погіршуватися.

Дехто висував гіпотезу, що це могло бути харчове отруєння. Колеги харчувалися в їдальні, але це не підтверджена інформація. Тому, власне, і здійснюється це внутрішнє розслідування