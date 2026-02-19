Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціон

Mecum Auctions

Автомобіль Mustang "Eleanor" 1967 року став культовим завдяки фільму "Викрасти за 60 секунд" (Gone in 60 Seconds), і ювілейна версія, випущена до 25-річчя фільму, буде виставлена ​​на аукціон Mecum Indy 2026, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Ford Mustang - це не лише ікона в автомобільному світі, але й зірка Голлівуду, що з'явилася в таких фільмах, як "Джон Вік" (John Wick) та "Need for Speed: Жага швидкості" (Need for Speed) 2014 року. Але, мабуть, найкультовіша роль дісталася йому у фільмі "Викрасти за 60 секунд" 2000-х років, де Mustang Fastback "Елеонора" 1967 року став легендою сам собою. Настільки легендарний, що компанія Cinema Muscle Recreations випустила обмежену серію з 25 автомобілів "Eleanor", і перший серійний екземпляр (Series No. 1) тепер буде виставлений на аукціон через Mecum Auctions.

Реалізація проєкту виявилася не такою простою, як може здатися. Деніс Халікі, яка володіє правами на оригінальний фільм "Викрасти за 60 секунд" 1974 року, стверджувала, що "Eleanor" є персонажем, захищеним авторським правом, а це означало, що навіть Shelby не міг на законних підставах створити її копію або репліку.

Однак у 2025 році Апеляційний суд дев'ятого округу у США ухвалив, що "Eleanor"є лише кінореквізитом, фактично відкривши шлях для ліцензованих відтворень. Це рішення дозволило Cinema Muscle Recreations - тій же команді, яка працювала над оригінальними автомобілями з фільму - продовжити випуск ювілейної серії, присвяченої 25-річчю фільму.

У стандартній комплектації автомобіль оснащений 5,0-літровим двигуном Coyote V8, а Series No. 1 обладнана опціональним 3,0-літровим нагнітачем Whipple Stage II шостого покоління, а також опціональною шестиступінчастою механічною коробкою передач Tremec. Силова установка включає задній міст Ford 9 дюймів Fab9 g-Bar, хоча дані про потужність не вказані.

Підвіска включає передні важелі G-Machine та регульовані амортизатори Total Control Products на всіх чотирьох колесах. 18-дюймові диски Forgeline з шинами Nitto NT55 поєднуються з дисковими гальмами Wilwood на всіх чотирьох колесах, що використовують шестипоршневі передні та чотирипоршневі задні супорти.

У салоні встановлені розкішні передні сидіння з монограмою та ювілейною емблемою до 25-річчя. У комплектацію також входить імітація каркасу безпеки та механізм ручного керування склопідйомниками, хоча автомобіль оснащений електросклопідйомниками. На знак поваги до фільму, важіль перемикання передач увінчаний кнопкою Go Baby Go, що відсилає до перемикача, який Рендалл Мемфіс Рейнс (Ніколас Кейдж) використовував у фільмі "Викрасти за 60 секунд", щоб активувати систему упорскування закису азоту для додаткового прискорення.

Автомобіль із серійним номером 1 Ford Mustang Eleanor Fastback 25th Anniversary Edition 1967 року випуску має бути виставлений на аукціон в Індіанаполісі 2026 року 16 травня. Він заявлений як одна з головних визначних пам'яток заходу, поряд з іншими примітними лотами, такими як Pontiac Trans Am 1977 року і один з шести Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Edition Roadster.

Ексклюзивний "ретро-Bronco" Кевіна Гарта виставлять на аукціон без резервної ціни