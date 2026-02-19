білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні

У білорусі заявили, що мали намір взяти участь у першому засіданні Ради миру президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, але не отримали необхідних віз. Про це повідомляє Белта із посиланням на МЗС країни, інформує УНН.

Зазначається, що білоруській делегації США не видали візи для участі у Раді світу.

білоруська сторона оперативно поінформувала організаторів заходу про те, що за рішенням глави держави нашу країну представить міністр закордонних справ максим риженков. Всі необхідні повідомлення були направлені американським протокольним службам в установленому порядку, документи для оформлення віз були подані заздалегідь. Виникає закономірне питання: про який мир і про яку послідовність може йтися, якщо навіть базові формальності для нашої участі не були виконані організаторами?