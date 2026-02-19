білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні
Київ • УНН
білоруська делегація не отримала візи США для участі в першому засіданні Ради миру президента Дональда Трампа. МЗС білорусі висловило здивування через невиконання базових формальностей.
У білорусі заявили, що мали намір взяти участь у першому засіданні Ради миру президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, але не отримали необхідних віз. Про це повідомляє Белта із посиланням на МЗС країни, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що білоруській делегації США не видали візи для участі у Раді світу.
білоруська сторона оперативно поінформувала організаторів заходу про те, що за рішенням глави держави нашу країну представить міністр закордонних справ максим риженков. Всі необхідні повідомлення були направлені американським протокольним службам в установленому порядку, документи для оформлення віз були подані заздалегідь. Виникає закономірне питання: про який мир і про яку послідовність може йтися, якщо навіть базові формальності для нашої участі не були виконані організаторами?
Там додали, що спочатку запрошення взяти участь у засіданні Ради миру від президента США було направлено главі білоруської держави.
"Додаткові коментарі зайві", - додали у МЗС білорусі.
Нагадаємо
Американський лідер Дональд Трамп, завершуючи свою першу зустріч Ради миру, натякнув, що США мають намір внести додаткові зміни до структури ООН, у тому числі й до зовнішнього вигляду її штаб-квартири в Нью-Йорку.
Трамп на засіданні Ради миру публічно підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині19.02.26, 19:20 • 2572 перегляди