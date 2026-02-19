білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 12052 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 19213 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 17184 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 29187 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 20738 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 32119 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 26321 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25552 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24860 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18745 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1.5м/с
71%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 25084 перегляди
Що сталося із зіркою "Маски" Пітером Гріном перед смертю - розкрито причину трагедії19 лютого, 12:39 • 4698 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 19929 перегляди
США вимагають від союзників скоротити закордонні місії НАТО та не запрошувати Україну на саміт в Анкарі - ЗМІ19 лютого, 13:59 • 10202 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 19848 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 19944 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 29187 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 32119 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 32749 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 45507 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Угорщина
Польща
Реклама
УНН Lite
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого21:12 • 168 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 20004 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 25159 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 25815 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 33599 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 26 перегляди

білоруська делегація не отримала візи США для участі в першому засіданні Ради миру президента Дональда Трампа. МЗС білорусі висловило здивування через невиконання базових формальностей.

білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні

У білорусі заявили, що мали намір взяти участь у першому засіданні Ради миру президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, але не отримали необхідних віз. Про це повідомляє Белта із посиланням на МЗС країни, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що білоруській делегації США не видали візи для участі у Раді світу.

білоруська сторона оперативно поінформувала організаторів заходу про те, що за рішенням глави держави нашу країну представить міністр закордонних справ максим риженков. Всі необхідні повідомлення були направлені американським протокольним службам в установленому порядку, документи для оформлення віз були подані заздалегідь. Виникає закономірне питання: про який мир і про яку послідовність може йтися, якщо навіть базові формальності для нашої участі не були виконані організаторами?

- цитує ЗМІ білоруське МЗС.

Там додали, що спочатку запрошення взяти участь у засіданні Ради миру від президента США було направлено главі білоруської держави.

"Додаткові коментарі зайві", - додали у МЗС білорусі.

Нагадаємо

Американський лідер Дональд Трамп, завершуючи свою першу зустріч Ради миру, натякнув, що США мають намір внести додаткові зміни до структури ООН, у тому числі й до зовнішнього вигляду її штаб-квартири в Нью-Йорку.

Трамп на засіданні Ради миру публічно підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині19.02.26, 19:20 • 2572 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Білорусь
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки