Трамп завершив засідання Ради миру обіцянкою "повернути ООН до життя" - ЗМІ

Американський лідер Дональд Трамп, завершуючи свою першу зустріч Ради миру, натякнув, що США мають намір внести додаткові зміни до структури ООН, у тому числі й до зовнішнього вигляду її штаб-квартири в Нью-Йорку, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Багато світових лідерів і дипломатів побоювалися, що нова ініціатива Трампа є спробою затьмарити Раду Безпеки ООН. Але Трамп спробував розвіяти ці побоювання, заявивши, що США "знов працюватимуть з Організацією Об'єднаних Націй і повернуть їй життя".

Він додав, що його адміністрація планує "упорядкувати навіть будівлю".

"Мені подобається бачити гарні будинки. Мені подобається бачити будівлі, які відремонтовані фізично, а не виглядають застарілими", — сказав Трамп. "Нам це не подобається. Тому ми збираємося зробити роботу з Організацією Об'єднаних Націй".

