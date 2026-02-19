Трамп завершив засідання Ради миру обіцянкою "повернути ООН до життя" - ЗМІ

$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 10056 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 14760 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 13693 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 23559 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 18023 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 28989 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25432 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25125 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24322 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18510 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Популярнi новини
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 28208 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 21428 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 16263 перегляди
США вимагають від союзників скоротити закордонні місії НАТО та не запрошувати Україну на саміт в Анкарі - ЗМІ13:59 • 5612 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 15438 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 15508 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 23563 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 28992 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 28287 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 43357 перегляди
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 16329 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 21502 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 24726 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 32582 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 33582 перегляди
Трамп завершив засідання Ради миру обіцянкою "повернути ООН до життя" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Багато світових лідерів і дипломатів побоювалися, що нова ініціатива Трампа є спробою затьмарити Раду Безпеки ООН. Але Трамп спробував розвіяти ці побоювання, заявивши, що США "знов працюватимуть з Організацією Об'єднаних Націй і повернуть їй життя".

Трамп завершив засідання Ради миру обіцянкою "повернути ООН до життя" - ЗМІ

Американський лідер Дональд Трамп, завершуючи свою першу зустріч Ради миру, натякнув, що США мають намір внести додаткові зміни до структури ООН, у тому числі й до зовнішнього вигляду її штаб-квартири в Нью-Йорку, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Багато світових лідерів і дипломатів побоювалися, що нова ініціатива Трампа є спробою затьмарити Раду Безпеки ООН. Але Трамп спробував розвіяти ці побоювання, заявивши, що США "знов працюватимуть з Організацією Об'єднаних Націй і повернуть їй життя".

Він додав, що його адміністрація планує "упорядкувати навіть будівлю".

"Мені подобається бачити гарні будинки. Мені подобається бачити будівлі, які відремонтовані фізично, а не виглядають застарілими", — сказав Трамп. "Нам це не подобається. Тому ми збираємося зробити роботу з Організацією Об'єднаних Націй".

"Сімейне фото", червоні кепки та "неймовірні друзі": у США розпочалось інавгураційне засідання Ради миру Трампа19.02.26, 17:49 • 2292 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Рада Безпеки ООН
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки