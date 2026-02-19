Трамп завершил заседание Совета мира обещанием "вернуть ООН к жизни" - СМИ

Американский лидер Дональд Трамп, завершая свою первую встречу Совета мира, намекнул, что США намерены внести дополнительные изменения в структуру ООН, в том числе и во внешний вид ее штаб-квартиры в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Многие мировые лидеры и дипломаты опасались, что новая инициатива Трампа является попыткой затмить Совет Безопасности ООН. Но Трамп попытался развеять эти опасения, заявив, что США "вновь будут работать с Организацией Объединенных Наций и вернут ей жизнь".

Он добавил, что его администрация планирует "упорядочить даже здание".

"Мне нравится видеть красивые дома. Мне нравится видеть здания, которые отремонтированы физически, а не выглядят устаревшими", — сказал Трамп. "Нам это не нравится. Поэтому мы собираемся проделать работу с Организацией Объединенных Наций".

