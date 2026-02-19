Трамп завершил заседание Совета мира обещанием "вернуть ООН к жизни" - СМИ

$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 10309 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
14:46 • 15260 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 14073 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
13:31 • 24184 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
19 февраля, 12:37 • 18305 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
19 февраля, 11:28 • 29316 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25511 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25155 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
19 февраля, 07:36 • 24366 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18524 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Популярные новости
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 28685 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 21855 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 16672 просмотра
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ13:59 • 6128 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 15934 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 16045 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
13:31 • 24190 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 11:28 • 29318 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 28787 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 43606 просмотра
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 16768 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 21942 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 24871 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 32721 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 33716 просмотра
Трамп завершил заседание Совета мира обещанием "вернуть ООН к жизни" - СМИ

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Многие мировые лидеры и дипломаты опасались, что новая инициатива Трампа является попыткой затмить Совет Безопасности ООН. Но Трамп попытался развеять эти опасения, заявив, что США "вновь будут работать с Организацией Объединенных Наций и вернут ей жизнь".

Трамп завершил заседание Совета мира обещанием "вернуть ООН к жизни" - СМИ

Американский лидер Дональд Трамп, завершая свою первую встречу Совета мира, намекнул, что США намерены внести дополнительные изменения в структуру ООН, в том числе и во внешний вид ее штаб-квартиры в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Многие мировые лидеры и дипломаты опасались, что новая инициатива Трампа является попыткой затмить Совет Безопасности ООН. Но Трамп попытался развеять эти опасения, заявив, что США "вновь будут работать с Организацией Объединенных Наций и вернут ей жизнь".

Он добавил, что его администрация планирует "упорядочить даже здание".

"Мне нравится видеть красивые дома. Мне нравится видеть здания, которые отремонтированы физически, а не выглядят устаревшими", — сказал Трамп. "Нам это не нравится. Поэтому мы собираемся проделать работу с Организацией Объединенных Наций".

"Семейное фото", красные кепки и "невероятные друзья": в США началось инаугурационное заседание Совета мира Трампа19.02.26, 17:49 • 2398 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты