"Семейное фото", красные кепки и "невероятные друзья": в США началось инаугурационное заседание Совета мира Трампа
Президент США Дональд Трамп открыл первое заседание Совета мира, назвав его своим важнейшим делом. Он приветствовал мировых лидеров, среди которых были представители Саудовской Аравии и Венгрии.
Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры прибыли на первое заседание Совета мира. Открывая мероприятие, американский лидер назвал Совет мира своим важнейшим делом, а присутствующих иностранцев - "невероятными друзьями", передает УНН со ссылкой на AP.
В сопровождении вице-президента Дж. Д. Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио Трамп стоял перед лидерами Саудовской Аравии, Индонезии и Катара, среди прочих, чтобы сделать групповое фото перед обсуждением различных частей мирного плана президента для Газы.
Несколько мировых лидеров, включая Хавьера Милея из Аргентины, Виктора Орбана из Венгрии и других, имели красные шляпы с эмблемой "США" и американским флагом сбоку и положили их на столы рядом со знаками своих стран.
В своем вступительном слове Трамп поприветствовал десятки присутствующих мировых лидеров и отметил, что многие из них стали "моими невероятными друзьями".
"Совет мира — это одно из важнейших и важнейших дел, по моему мнению, в котором я буду участвовать", — сказал президент США.
