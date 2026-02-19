"Семейное фото", красные кепки и "невероятные друзья": в США началось инаугурационное заседание Совета мира Трампа

$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 2940 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
14:46 • 5064 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 5296 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
13:31 • 13676 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
12:37 • 13340 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
11:28 • 23322 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 23889 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24359 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
19 февраля, 07:36 • 23531 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18118 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Популярные новости
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 16314 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 19837 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 14532 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 9230 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 4914 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 20184 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 39331 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 9594 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 14785 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 22646 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 30671 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 31772 просмотра
"Семейное фото", красные кепки и "невероятные друзья": в США началось инаугурационное заседание Совета мира Трампа

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Президент США Дональд Трамп открыл первое заседание Совета мира, назвав его своим важнейшим делом. Он приветствовал мировых лидеров, среди которых были представители Саудовской Аравии и Венгрии.

"Семейное фото", красные кепки и "невероятные друзья": в США началось инаугурационное заседание Совета мира Трампа

Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры прибыли на первое заседание Совета мира. Открывая мероприятие, американский лидер назвал Совет мира своим важнейшим делом, а присутствующих иностранцев - "невероятными друзьями", передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

В сопровождении вице-президента Дж. Д. Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио Трамп стоял перед лидерами Саудовской Аравии, Индонезии и Катара, среди прочих, чтобы сделать групповое фото перед обсуждением различных частей мирного плана президента для Газы.

Несколько мировых лидеров, включая Хавьера Милея из Аргентины, Виктора Орбана из Венгрии и других, имели красные шляпы с эмблемой "США" и американским флагом сбоку и положили их на столы рядом со знаками своих стран.

Государства-члены Совета мира пообещали выделить более 5 млрд долларов на восстановление Сектора Газа – Трамп15.02.26, 22:23 • 8997 просмотров

Добавим

В своем вступительном слове Трамп поприветствовал десятки присутствующих мировых лидеров и отметил, что многие из них стали "моими невероятными друзьями".

"Совет мира — это одно из важнейших и важнейших дел, по моему мнению, в котором я буду участвовать", — сказал президент США.

ЕС обеспокоен широкими полномочиями Трампа в Совете мира - Reuters25.01.26, 03:52 • 9933 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Хавьер Милей
Аргентина
Индонезия
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Катар
Соединённые Штаты
Венгрия
Сектор Газа
Виктор Орбан