ЕС обеспокоен широкими полномочиями Трампа в Совете мира - Reuters

Внешнеполитическая служба Европейского Союза выразила обеспокоенность по поводу "широких полномочий" президента США Дональда Трампа в рамках созданного им Совета мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный внутренний документ ЕС, информирует УНН.

Детали

Так, Устав Совета мира "вызывает обеспокоенность относительно конституционных принципов ЕС", а "автономия правового порядка ЕС также препятствует концентрации власти в руках главы".

В документе также говорится, что новый Совет мира "существенно отклоняется" от мандата, который был утвержден Советом безопасности Организации Объединенных Наций в ноябре и сосредоточен исключительно на конфликте в Газе - пишет издание.

Отмечается, что несколько стран ЕС, включая Францию и Испанию, уже заявили, что не будут присоединяться к совету.

"В своем анализе дипломатическая служба ЕС отметила, что "положение о том, что выбор государства-члена относительно уровня его участия требует одобрения главы, является неправомерным вмешательством в организационную автономию каждого члена", - говорится в статье.

Напомним

Власти Бельгии заявили, что не присоединялись к Совету мира, инициатором которого является президент США Дональд Трамп.

