ЕС обеспокоен широкими полномочиями Трампа в Совете мира - Reuters

24 января, 18:16 • 9062 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 17039 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 20819 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 30316 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 31909 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 45559 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 42809 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 34635 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29120 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 66161 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Погода
−10°
2.2м/с
85%
753мм
Ночная атака рф на Киев 24 января: патрульная полиция показала кадрыVideo24 января, 15:58 • 4534 просмотра
Более 3000 многоэтажек Киева остаются без тепла после атаки рф 24 января - Кличко24 января, 16:09 • 3856 просмотра
Энергетики восстановили свет для 88 тысяч домов Деснянского района Киева после атаки рф 24 января24 января, 17:13 • 5332 просмотра
Родился в Харькове и вербовал наемников в Сирии для "Вагнера": кого россия отправила на переговоры в Абу-Даби24 января, 17:59 • 4066 просмотра
Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонныPhotoVideo20:15 • 4996 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 66161 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 80059 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 95376 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 89556 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 90557 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 13564 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 14394 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 31378 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 31855 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 45159 просмотра
ЕС обеспокоен широкими полномочиями Трампа в Совете мира - Reuters

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Внешнеполитическая служба ЕС выразила обеспокоенность по поводу «широких полномочий» президента США Дональда Трампа в Совете мира. Устав Совета мира «вызывает обеспокоенность относительно конституционных принципов ЕС».

ЕС обеспокоен широкими полномочиями Трампа в Совете мира - Reuters

Внешнеполитическая служба Европейского Союза выразила обеспокоенность по поводу "широких полномочий" президента США Дональда Трампа в рамках созданного им Совета мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный внутренний документ ЕС, информирует УНН.

Детали

Так, Устав Совета мира "вызывает обеспокоенность относительно конституционных принципов ЕС", а "автономия правового порядка ЕС также препятствует концентрации власти в руках главы".

В документе также говорится, что новый Совет мира "существенно отклоняется" от мандата, который был утвержден Советом безопасности Организации Объединенных Наций в ноябре и сосредоточен исключительно на конфликте в Газе

- пишет издание.

Отмечается, что несколько стран ЕС, включая Францию и Испанию, уже заявили, что не будут присоединяться к совету.

"В своем анализе дипломатическая служба ЕС отметила, что "положение о том, что выбор государства-члена относительно уровня его участия требует одобрения главы, является неправомерным вмешательством в организационную автономию каждого члена", - говорится в статье.

Напомним

Власти Бельгии заявили, что не присоединялись к Совету мира, инициатором которого является президент США Дональд Трамп.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Reuters
Франция
Бельгия
Испания
Сектор Газа