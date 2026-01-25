ЕС обеспокоен широкими полномочиями Трампа в Совете мира - Reuters
Киев • УНН
Внешнеполитическая служба ЕС выразила обеспокоенность по поводу «широких полномочий» президента США Дональда Трампа в Совете мира. Устав Совета мира «вызывает обеспокоенность относительно конституционных принципов ЕС».
Внешнеполитическая служба Европейского Союза выразила обеспокоенность по поводу "широких полномочий" президента США Дональда Трампа в рамках созданного им Совета мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный внутренний документ ЕС, информирует УНН.
Детали
Так, Устав Совета мира "вызывает обеспокоенность относительно конституционных принципов ЕС", а "автономия правового порядка ЕС также препятствует концентрации власти в руках главы".
В документе также говорится, что новый Совет мира "существенно отклоняется" от мандата, который был утвержден Советом безопасности Организации Объединенных Наций в ноябре и сосредоточен исключительно на конфликте в Газе
Отмечается, что несколько стран ЕС, включая Францию и Испанию, уже заявили, что не будут присоединяться к совету.
"В своем анализе дипломатическая служба ЕС отметила, что "положение о том, что выбор государства-члена относительно уровня его участия требует одобрения главы, является неправомерным вмешательством в организационную автономию каждого члена", - говорится в статье.
Напомним
Власти Бельгии заявили, что не присоединялись к Совету мира, инициатором которого является президент США Дональд Трамп.
