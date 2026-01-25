ЄС занепокоєний широкими повноваженнями Трампа в Раді миру - Reuters

$43.170.00
24 січня, 18:16
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нічна атака рф на Київ 24 січня: патрульна поліція показали кадри 24 січня, 15:58
Понад 3000 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки рф 24 січня - Кличко 24 січня, 16:09
Енергетики відновили світло для 88 тисяч осель Деснянського району Києва після атаки рф 24 січня 24 січня, 17:13
Народився у Харкові і вербував найманців в Сирії для "вагнера": кого росія відправила на переговори в Абу-Дабі 24 січня, 17:59
Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонни 20:15
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв 23 січня, 15:12
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США 23 січня, 12:42
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом 22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність 22 січня, 14:43
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ 24 січня, 11:07
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року 24 січня, 08:56
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці 23 січня, 12:32
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію 23 січня, 11:14
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка 22 січня, 17:56
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

ЄС занепокоєний широкими повноваженнями Трампа в Раді миру - Reuters

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Зовнішньополітична служба ЄС висловила занепокоєння щодо "широких повноважень" президента США Дональда Трампа в Раді миру. Статут Ради миру "викликає занепокоєння щодо конституційних принципів ЄС".

ЄС занепокоєний широкими повноваженнями Трампа в Раді миру - Reuters

Зовнішньополітична служба Європейського Союзу висловила занепокоєння з приводу "широких повноважень" президента США Дональда Трампа у межах створеної ним Ради миру. Про це повідомляє Reuters із посиланням на конфіденційний внутрішній документ ЄС, інформує УНН.

Деталі

Так, Статут Ради миру "викликає занепокоєння щодо конституційних принципів ЄС", а "автономія правового порядку ЄС також перешкоджає концентрації влади в руках голови".

У документі також йдеться, що нова Рада миру "суттєво відхиляється" від мандату, який був затверджений Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй у листопаді та зосереджений виключно на конфлікті в Газі

- пише видання.

Зазначається, що кілька країн ЄС, включаючи Францію та Іспанію, вже заявили, що не приєднуватимуться до ради.

"У своєму аналізі дипломатична служба ЄС зазначила, що "положення про те, що вибір держави-члена щодо рівня її участі потребує схвалення голови, є неправомірним втручанням в організаційну автономію кожного члена", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Влада Бельгії заявила, що не приєднувалась до Ради миру, ініціатором якої є президент США Дональд Трамп.

Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена 22.01.26, 13:29

Вадим Хлюдзинський

Рада Безпеки ООН
Reuters
Франція
Бельгія
Іспанія
Сектор Газа