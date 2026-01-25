ЄС занепокоєний широкими повноваженнями Трампа в Раді миру - Reuters

Зовнішньополітична служба Європейського Союзу висловила занепокоєння з приводу "широких повноважень" президента США Дональда Трампа у межах створеної ним Ради миру. Про це повідомляє Reuters із посиланням на конфіденційний внутрішній документ ЄС, інформує УНН.

Деталі

Так, Статут Ради миру "викликає занепокоєння щодо конституційних принципів ЄС", а "автономія правового порядку ЄС також перешкоджає концентрації влади в руках голови".

У документі також йдеться, що нова Рада миру "суттєво відхиляється" від мандату, який був затверджений Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй у листопаді та зосереджений виключно на конфлікті в Газі - пише видання.

Зазначається, що кілька країн ЄС, включаючи Францію та Іспанію, вже заявили, що не приєднуватимуться до ради.

"У своєму аналізі дипломатична служба ЄС зазначила, що "положення про те, що вибір держави-члена щодо рівня її участі потребує схвалення голови, є неправомірним втручанням в організаційну автономію кожного члена", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Влада Бельгії заявила, що не приєднувалась до Ради миру, ініціатором якої є президент США Дональд Трамп.

Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена