Бельгія спростовує свою участь у Раді миру Трампа

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Бельгія не приєднувалася до Ради миру, ініційованої Дональдом Трампом. Віце-прем'єр-міністр Бельгії Максим Прево заявив, що його країна не підписувала Хартію Ради миру.

Бельгія спростовує свою участь у Раді миру Трампа

Влада Бельгії заявила, що не приєднувалась до Ради миру, ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Віце-прем'єр-міністр Бельгії Максим Прево написав у соцмережі "Х", що його країна не підписувала Хартію Ради миру. У первинному списку, поширеному Білим домом, крім Бельгії були зазначені: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Єгипет, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Монголія, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан.

Речник Прево, Лауренс Соенен, додав, що Бельгія "ніколи не мала наміру підписувати хартію".

Водночас, за даними NBC News, Бельгія спочатку погодилася приєднатися до Ради, але в останній момент відмовилася. У бельгійського віце-прем'єр-міністра це заперечили.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що військові з кількох європейських країн почали прибувати до Гренландії на знак підтримки. Це відбувається на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо придбання острова.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
