Бельгия опровергает свое участие в Совете мира Трампа

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Бельгия не присоединялась к Совету мира, инициированному Дональдом Трампом. Вице-премьер-министр Бельгии Максим Прево заявил, что его страна не подписывала Хартию Совета мира.

Бельгия опровергает свое участие в Совете мира Трампа

Власти Бельгии заявили, что не присоединялись к Совету мира, инициатором которого является президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Подробности

Вице-премьер-министр Бельгии Максим Прево написал в соцсети "Х", что его страна не подписывала Хартию Совета мира. В первоначальном списке, распространенном Белым домом, помимо Бельгии были указаны: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

Представитель Прево, Лауренс Соенен, добавил, что Бельгия "никогда не имела намерения подписывать хартию".

В то же время, по данным NBC News, Бельгия изначально согласилась присоединиться к Совету, но в последний момент отказалась. У бельгийского вице-премьер-министра это опровергли.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что военные из нескольких европейских стран начали прибывать в Гренландию в знак поддержки. Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно приобретения острова.

Евгений Устименко

