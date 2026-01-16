Європейські війська почали прибувати до Гренландії у четвер на знак підтримки, на тлі того, як лідери намагаються відповісти на погрози президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Невелика кількість військовослужбовців з Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Фінляндії, Норвегії та Швеції прибула на арктичний острів рано вранці в четвер.

У своєму зверненні в четвер президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна найближчими днями надішле додаткові "наземні, повітряні та морські ресурси".

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив у четвер, що намір полягає в "встановленні більш постійної військової присутності з більшим внеском Данії", при цьому, за даними данського мовника DR, очікується, що солдати з кількох країн НАТО будуть перебувати в Гренландії на ротаційній основі.

Але прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила на щоденному брифінгу, що присутність європейських військ "не вплине на процес ухвалення рішень президентом, а також не вплине на його мету набуття Гренландії взагалі".

Вона також сказала, що "технічні переговори" з Данією продовжаться.

Направлення військ європейськими країнами до Гренландії не вплине на рішення Трампа щодо острова - Білий дім

Високопоставлені дипломати Гренландії та Данії завершили свої переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо в середу, визнавши "фундаментальні розбіжності" щодо майбутнього напівавтономної данської території.

Трамп посилив свою вимогу щодо взяття США під контроль Гренландії для національної безпеки, посилаючись на те, що, за його словами, є постійно зростаючою загрозою з боку Китаю та росії.

Данія заявила в середу, що розширює свою "військову присутність у Гренландії та навколо неї" у тісній співпраці з союзниками по НАТО, що є сигналом європейської єдності, на тлі того, як держави на континенті прагнуть переконати Трампа, що американське захоплення не є необхідним для захисту Арктики.

Посольство росії в Бельгії, де розташована штаб-квартира НАТО, заявило в четвер, що альянс "збільшує свою військову присутність там під хибним приводом зростаючої загрози з боку москви та Пекіна". Речниця мзс рф марія захарова попередила, що будь-які спроби ігнорувати інтереси росії в регіоні "не залишаться без відповіді та матимуть далекосяжні наслідки".

