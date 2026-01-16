$43.180.08
Ексклюзив
08:00 • 1132 перегляди
Війська європейських союзників НАТО відправилися до Гренландії

Київ • УНН

 1768 перегляди

Військові з кількох європейських країн прибувають до Гренландії на знак підтримки. Це відбувається на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо придбання острова.

Війська європейських союзників НАТО відправилися до Гренландії

Європейські війська почали прибувати до Гренландії у четвер на знак підтримки, на тлі того, як лідери намагаються відповісти на погрози президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Невелика кількість військовослужбовців з Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Фінляндії, Норвегії та Швеції прибула на арктичний острів рано вранці в четвер.

У своєму зверненні в четвер президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна найближчими днями надішле додаткові "наземні, повітряні та морські ресурси".

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив у четвер, що намір полягає в "встановленні більш постійної військової присутності з більшим внеском Данії", при цьому, за даними данського мовника DR, очікується, що солдати з кількох країн НАТО будуть перебувати в Гренландії на ротаційній основі.

Але прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила на щоденному брифінгу, що присутність європейських військ "не вплине на процес ухвалення рішень президентом, а також не вплине на його мету набуття Гренландії взагалі".

Вона також сказала, що "технічні переговори" з Данією продовжаться.

Направлення військ європейськими країнами до Гренландії не вплине на рішення Трампа щодо острова - Білий дім15.01.26, 22:45 • 2656 переглядiв

Високопоставлені дипломати Гренландії та Данії завершили свої переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо в середу, визнавши "фундаментальні розбіжності" щодо майбутнього напівавтономної данської території.

Трамп посилив свою вимогу щодо взяття США під контроль Гренландії для національної безпеки, посилаючись на те, що, за його словами, є постійно зростаючою загрозою з боку Китаю та росії.

Данія заявила в середу, що розширює свою "військову присутність у Гренландії та навколо неї" у тісній співпраці з союзниками по НАТО, що є сигналом європейської єдності, на тлі того, як держави на континенті прагнуть переконати Трампа, що американське захоплення не є необхідним для захисту Арктики.

Посольство росії в Бельгії, де розташована штаб-квартира НАТО, заявило в четвер, що альянс "збільшує свою військову присутність там під хибним приводом зростаючої загрози з боку москви та Пекіна". Речниця мзс рф марія захарова попередила, що будь-які спроби ігнорувати інтереси росії в регіоні "не залишаться без відповіді та матимуть далекосяжні наслідки".

Оборона Гренландії є спільною турботою НАТО - прем’єрка Данії15.01.26, 19:29 • 2904 перегляди

Юлія Шрамко

