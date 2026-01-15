Направлення військ європейськими країнами до Гренландії не вплине на рішення Трампа щодо острова - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що направлення військ європейськими країнами до Гренландії не вплине на рішення президента США Дональда Трампа щодо острова, передає УНН.

Деталі

Я не думаю, що війська в Європі впливають на процес прийняття рішень президентом, а також не впливають на його мету придбати Гренландію - сказала Лівітт.

Нагадаємо

Переговори у Білому домі між представниками США та Данії завершилися без досягнення спільних домовленостей. Головним питанням зустрічі були претензії Вашингтона на встановлення контролю над островом, що є автономною територією Данії.