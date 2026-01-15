Направлення військ європейськими країнами до Гренландії не вплине на рішення Трампа щодо острова - Білий дім
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що направлення європейських військ до Гренландії не вплине на рішення Трампа щодо острова. Переговори США та Данії щодо статусу Гренландії завершилися без домовленостей.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що направлення військ європейськими країнами до Гренландії не вплине на рішення президента США Дональда Трампа щодо острова, передає УНН.
Деталі
Я не думаю, що війська в Європі впливають на процес прийняття рішень президентом, а також не впливають на його мету придбати Гренландію
Нагадаємо
Переговори у Білому домі між представниками США та Данії завершилися без досягнення спільних домовленостей. Головним питанням зустрічі були претензії Вашингтона на встановлення контролю над островом, що є автономною територією Данії.