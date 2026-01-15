$43.180.08
15 січня, 14:15 • 10675 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 18824 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 50808 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 63500 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 35315 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32702 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51725 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41635 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 43324 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 38196 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Направлення військ європейськими країнами до Гренландії не вплине на рішення Трампа щодо острова - Білий дім

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що направлення європейських військ до Гренландії не вплине на рішення Трампа щодо острова. Переговори США та Данії щодо статусу Гренландії завершилися без домовленостей.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що направлення військ європейськими країнами до Гренландії не вплине на рішення президента США Дональда Трампа щодо острова, передає УНН.

Деталі

Я не думаю, що війська в Європі впливають на процес прийняття рішень президентом, а також не впливають на його мету придбати Гренландію

- сказала Лівітт.

Нагадаємо

Переговори у Білому домі між представниками США та Данії завершилися без досягнення спільних домовленостей. Головним питанням зустрічі були претензії Вашингтона на встановлення контролю над островом, що є автономною територією Данії.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки