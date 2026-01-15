Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение Трампа по острову - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение президента США Дональда Трампа относительно острова, передает УНН.

Детали

Я не думаю, что войска в Европе влияют на процесс принятия решений президентом, а также не влияют на его цель приобрести Гренландию - сказала Ливитт.

Напомним

Переговоры в Белом доме между представителями США и Дании завершились без достижения общих договоренностей. Главным вопросом встречи были претензии Вашингтона на установление контроля над островом, являющимся автономной территорией Дании.