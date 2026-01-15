Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение Трампа по острову - Белый дом

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15 января, 14:15 • 10972 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 19440 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 51443 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 64161 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 35621 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32811 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51866 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41709 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43480 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 38382 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов15 января, 11:12 • 10786 просмотра
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15 января, 11:34 • 9460 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+15 января, 11:42 • 21449 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 5446 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 9998 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 10043 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 44575 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 51439 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 64155 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 59311 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 5514 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 22167 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 43960 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 77734 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 68724 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Северный поток
Хранитель

Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение Трампа по острову - Белый дом

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что направление европейских войск в Гренландию не повлияет на решение Трампа по острову. Переговоры США и Дании по статусу Гренландии завершились без договоренностей.

Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение Трампа по острову - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение президента США Дональда Трампа относительно острова, передает УНН.

Детали

Я не думаю, что войска в Европе влияют на процесс принятия решений президентом, а также не влияют на его цель приобрести Гренландию

- сказала Ливитт.

Напомним

Переговоры в Белом доме между представителями США и Дании завершились без достижения общих договоренностей. Главным вопросом встречи были претензии Вашингтона на установление контроля над островом, являющимся автономной территорией Дании.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты