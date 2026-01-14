$43.180.08
США та Данія не дійшли згоди щодо статусу Гренландії під час зустрічі делегацій у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Переговори у Вашингтоні між США та Данією щодо Гренландії завершилися без згоди. Данія відхилила претензії США на контроль, заявляючи, що острів залишиться у складі Королівства.

США та Данія не дійшли згоди щодо статусу Гренландії під час зустрічі делегацій у Вашингтоні

Переговори у Білому домі між представниками США та Данії завершилися без досягнення спільних домовленостей. Головним питанням зустрічі були претензії Вашингтона на встановлення контролю над островом, що є автономною територією Данії. Про це пише УНН із посиланням на заяву МЗС Данії.

Деталі

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен за підсумками переговорів підтвердив, що сторони залишилися на вихідних позиціях. За його словами, попри чітко висловлені погляди американської сторони, Копенгаген має принципово інше бачення ситуації.

Переговори у Білому домі: США та Данія обговорюють статус Гренландії на тлі жорсткої риторики Трампа14.01.26, 21:11 • 838 переглядiв

Мушу сказати, що з цього питання наші позиції продовжують відрізнятися. Президент США ясно виклав свої погляди, а у нас інша позиція

- заявив Расмуссен.

Він підкреслив, що Гренландія "поки і в осяжному майбутньому залишатиметься у складі Королівства Данія".

Питання безпеки та загроз

Данська сторона відкинула аргументи Вашингтона щодо необхідності американського протекторату для захисту від зовнішніх загроз. Расмуссен зазначив, що Королівство вважає чинну систему безпеки цілком достатньою для захисту острова.

Королівство Данія, як і раніше, вважає, що довгострокова безпека Гренландії може бути забезпечена відповідно до існуючої системи

- резюмував міністр.

Він також додав, що наразі Данія не вбачає безпосередніх загроз у регіоні Гренландії ні з боку росії, ні з боку Китаю.

"Який шлях обереш?": Білий дім опублікував резонансне фото про майбутнє Гренландії14.01.26, 20:51 • 1240 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Білий дім
Копенгаген
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки