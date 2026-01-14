$43.180.08
США и Дания не достигли соглашения о статусе Гренландии во время встречи делегаций в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Переговоры в Вашингтоне между США и Данией по Гренландии завершились без согласия. Дания отклонила претензии США на контроль, заявляя, что остров останется в составе Королевства.

США и Дания не достигли соглашения о статусе Гренландии во время встречи делегаций в Вашингтоне

Переговоры в Белом доме между представителями США и Дании завершились без достижения общих договоренностей. Главным вопросом встречи были претензии Вашингтона на установление контроля над островом, являющимся автономной территорией Дании. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Дании.

Детали

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен по итогам переговоров подтвердил, что стороны остались на исходных позициях. По его словам, несмотря на четко выраженные взгляды американской стороны, Копенгаген имеет принципиально иное видение ситуации.

Переговоры в Белом доме: США и Дания обсуждают статус Гренландии на фоне жесткой риторики Трампа

Должен сказать, что по этому вопросу наши позиции продолжают отличаться. Президент США ясно изложил свои взгляды, а у нас другая позиция

- заявил Расмуссен.

Он подчеркнул, что Гренландия "пока и в обозримом будущем будет оставаться в составе Королевства Дания".

Вопросы безопасности и угроз

Датская сторона отвергла аргументы Вашингтона относительно необходимости американского протектората для защиты от внешних угроз. Расмуссен отметил, что Королевство считает действующую систему безопасности вполне достаточной для защиты острова.

Королевство Дания по-прежнему считает, что долгосрочная безопасность Гренландии может быть обеспечена в соответствии с существующей системой

- резюмировал министр.

Он также добавил, что в настоящее время Дания не видит непосредственных угроз в регионе Гренландии ни со стороны России, ни со стороны Китая.

"Какой путь выберешь?": Белый дом опубликовал резонансное фото о будущем Гренландии

Степан Гафтко

