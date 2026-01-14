Переговоры в Белом доме: США и Дания обсуждают статус Гренландии на фоне жесткой риторики Трампа
Киев • УНН
В Вашингтоне состоялась встреча вице-президента США с министрами иностранных дел Дании и Гренландии. Обсуждались требования Дональда Трампа относительно установления американского контроля над автономной территорией Дании.
В среду в Вашингтоне состоялась встреча вице-президента США Дж. Д. Вэнса с министрами иностранных дел Дании и Гренландии. Темой переговоров стали требования Дональда Трампа по установлению американского контроля над автономной территорией Дании. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Пока что результаты встречи делегаций не объявляются официально.
Президент США настаивает, что владение богатым ресурсами островом является критически важным для безопасности Соединенных Штатов. Трамп связывает контроль над Гренландией с развертыванием своей глобальной системы противоракетной обороны.
Это жизненно важно для Золотого купола, который мы строим
Американский лидер также призвал НАТО способствовать передаче острова, аргументируя это угрозой со стороны России и Китая. В своих социальных сетях он резко раскритиковал оборонные возможности союзников, отметив, что "двумя собачьими упряжками" регион не защитить.
Позиция Дании и международная реакция
Официальные Копенгаген и Нуук (столица Гренландии) остаются непоколебимыми в своей позиции: "Гренландия не продается". Датская сторона назвала риторику Вашингтона о возможности силовых вариантов безрассудной, подчеркнув, что вопросы безопасности должны решаться исключительно в рамках союзнических отношений.
Данию в этом вопросе поддержали ведущие страны Европейского Союза, что усиливает напряженность в отношениях между ключевыми членами НАТО.
"Какой путь выберешь?": Белый дом опубликовал резонансное фото о будущем Гренландии14.01.26, 20:51 • 468 просмотров