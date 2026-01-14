$43.180.08
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 25373 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 60031 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 52544 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 57182 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 58469 просмотра
Переговоры в Белом доме: США и Дания обсуждают статус Гренландии на фоне жесткой риторики Трампа

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В Вашингтоне состоялась встреча вице-президента США с министрами иностранных дел Дании и Гренландии. Обсуждались требования Дональда Трампа относительно установления американского контроля над автономной территорией Дании.

В среду в Вашингтоне состоялась встреча вице-президента США Дж. Д. Вэнса с министрами иностранных дел Дании и Гренландии. Темой переговоров стали требования Дональда Трампа по установлению американского контроля над автономной территорией Дании. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пока что результаты встречи делегаций не объявляются официально.

Президент США настаивает, что владение богатым ресурсами островом является критически важным для безопасности Соединенных Штатов. Трамп связывает контроль над Гренландией с развертыванием своей глобальной системы противоракетной обороны.

Это жизненно важно для Золотого купола, который мы строим

- заявил он непосредственно перед началом встречи.

Американский лидер также призвал НАТО способствовать передаче острова, аргументируя это угрозой со стороны России и Китая. В своих социальных сетях он резко раскритиковал оборонные возможности союзников, отметив, что "двумя собачьими упряжками" регион не защитить.

Позиция Дании и международная реакция

Официальные Копенгаген и Нуук (столица Гренландии) остаются непоколебимыми в своей позиции: "Гренландия не продается". Датская сторона назвала риторику Вашингтона о возможности силовых вариантов безрассудной, подчеркнув, что вопросы безопасности должны решаться исключительно в рамках союзнических отношений.

Данию в этом вопросе поддержали ведущие страны Европейского Союза, что усиливает напряженность в отношениях между ключевыми членами НАТО. 

"Какой путь выберешь?": Белый дом опубликовал резонансное фото о будущем Гренландии14.01.26, 20:51

Степан Гафтко

