17:38 • 4122 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 8686 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 10051 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 11946 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 13567 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12812 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 13277 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 12036 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 18994 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10383 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:53 • 19001 перегляди
Переговори у Білому домі: США та Данія обговорюють статус Гренландії на тлі жорсткої риторики Трампа

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У Вашингтоні відбулася зустріч віцепрезидента США з міністрами закордонних справ Данії та Гренландії. Обговорювалися вимоги Дональда Трампа щодо встановлення американського контролю над автономною територією Данії.

Переговори у Білому домі: США та Данія обговорюють статус Гренландії на тлі жорсткої риторики Трампа

У середу у Вашингтоні відбулася зустріч віцепрезидента США Дж. Д. Венса з міністрами закордонних справ Данії та Гренландії. Темою переговорів стали вимоги Дональда Трампа щодо встановлення американського контролю над автономною територією Данії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Поки що результати зустрічі делегацій не оголошуються офіційно.

Президент США наполягає, що володіння багатим на ресурси островом є критично важливим для безпеки Сполучених Штатів. Трамп пов'язує контроль над Гренландією із розгортанням своєї глобальної системи протиракетної оборони.

Це життєво важливо для Золотого купола, який ми будуємо

- заявив він безпосередньо перед початком зустрічі.

Американський лідер також закликав НАТО сприяти передачі острова, аргументуючи це загрозою з боку росії та Китаю. У своїх соціальних мережах він різко розкритикував оборонні спроможності союзників, зазначивши, що "двома собачими упряжками" регіон не захистити.

Позиція Данії та міжнародна реакція

Офіційні Копенгаген та Нуук (столиця Гренландії) залишаються непохитними у своїй позиції: "Гренландія не продається". Данська сторона назвала риторику Вашингтона про можливість силових варіантів безрозсудною, наголосивши, що безпекові питання мають вирішуватися виключно в межах союзницьких відносин.

Данію в цьому питанні підтримали провідні країни Європейського Союзу, що посилює напруженість у відносинах між ключовими членами НАТО. 

"Який шлях обереш?": Білий дім опублікував резонансне фото про майбутнє Гренландії14.01.26, 20:51 • 460 переглядiв

Степан Гафтко

