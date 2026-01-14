Переговори у Білому домі: США та Данія обговорюють статус Гренландії на тлі жорсткої риторики Трампа
Київ • УНН
У Вашингтоні відбулася зустріч віцепрезидента США з міністрами закордонних справ Данії та Гренландії. Обговорювалися вимоги Дональда Трампа щодо встановлення американського контролю над автономною територією Данії.
У середу у Вашингтоні відбулася зустріч віцепрезидента США Дж. Д. Венса з міністрами закордонних справ Данії та Гренландії. Темою переговорів стали вимоги Дональда Трампа щодо встановлення американського контролю над автономною територією Данії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Поки що результати зустрічі делегацій не оголошуються офіційно.
Президент США наполягає, що володіння багатим на ресурси островом є критично важливим для безпеки Сполучених Штатів. Трамп пов'язує контроль над Гренландією із розгортанням своєї глобальної системи протиракетної оборони.
Це життєво важливо для Золотого купола, який ми будуємо
Американський лідер також закликав НАТО сприяти передачі острова, аргументуючи це загрозою з боку росії та Китаю. У своїх соціальних мережах він різко розкритикував оборонні спроможності союзників, зазначивши, що "двома собачими упряжками" регіон не захистити.
Позиція Данії та міжнародна реакція
Офіційні Копенгаген та Нуук (столиця Гренландії) залишаються непохитними у своїй позиції: "Гренландія не продається". Данська сторона назвала риторику Вашингтона про можливість силових варіантів безрозсудною, наголосивши, що безпекові питання мають вирішуватися виключно в межах союзницьких відносин.
Данію в цьому питанні підтримали провідні країни Європейського Союзу, що посилює напруженість у відносинах між ключовими членами НАТО.
