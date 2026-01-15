Оборона Гренландії є спільною турботою НАТО - прем’єрка Данії

$43.180.08
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
13:18 • 12895 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
15 січня, 08:19 • 43603 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 56078 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
15 січня, 07:52 • 32021 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31489 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 50371 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40883 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41976 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 36292 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Популярнi новини
У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичного храму15 січня, 07:59 • 5276 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго15 січня, 08:33 • 28091 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 37876 перегляди
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12 • 4488 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+11:42 • 17457 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 38009 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:19 • 43603 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 56078 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:53 • 56523 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 69643 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 1340 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 20388 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 42507 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 76362 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 67432 перегляди
Оборона Гренландії є спільною турботою НАТО - прем’єрка Данії

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що оборона Гренландії є спільною турботою НАТО. Це пов'язано з прибуттям військ на острів через погрози Дональда Трампа та обговоренням шляхів посилення безпеки в Арктиці.

Оборона Гренландії є спільною турботою НАТО - прем’єрка Данії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що оборона Гренландії є "спільною турботою" всього НАТО, оскільки війська з різних країн Європи почали прибувати на острів через погрози Дональда Трампа. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Заява Фредеріксен пролунала після зустрічі у Вашингтоні між главами МЗС Гренландії та Данії Вівіан Моцфельдт і Ларсом Льокке Расмуссеном, а також віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і державним секретарем Марко Рубіо.

Прем’єрка зазначила, що зустріч була "нелегкою" і що наразі створюється робоча група для обговорення шляхів посилення безпеки в Арктиці.

Однак це не змінює факту, що існує фундаментальна незгода, оскільки амбіції США щодо захоплення Гренландії незмінні. Це серйозна проблема, і тому ми продовжуємо докладати зусиль, щоб запобігти реалізації такого сценарію

- підкреслила Фредеріксен.

За її словами, в НАТО досягли згоди, що "посилення присутності в Арктиці має вирішальне значення для безпеки Європи та Північної Америки". Прем’єрка додала, що Данія вже інвестувала в нові арктичні можливості, а кілька союзників беруть участь у спільних навчаннях у Гренландії та навколо острова.

"Оборона та захист Гренландії є спільною турботою всього НАТО", – наголосила Фредеріксен.

США та Данія не дійшли згоди щодо статусу Гренландії під час зустрічі делегацій у Вашингтоні14.01.26, 21:54 • 5152 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Ґренландія
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Метте Фредеріксен
The Guardian
Ларс Люкке Расмуссен
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Данія
Європа
Північна Америка
Сполучені Штати Америки