Оборона Гренландії є спільною турботою НАТО - прем’єрка Данії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що оборона Гренландії є "спільною турботою" всього НАТО, оскільки війська з різних країн Європи почали прибувати на острів через погрози Дональда Трампа. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Заява Фредеріксен пролунала після зустрічі у Вашингтоні між главами МЗС Гренландії та Данії Вівіан Моцфельдт і Ларсом Льокке Расмуссеном, а також віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і державним секретарем Марко Рубіо.

Прем’єрка зазначила, що зустріч була "нелегкою" і що наразі створюється робоча група для обговорення шляхів посилення безпеки в Арктиці.

Однак це не змінює факту, що існує фундаментальна незгода, оскільки амбіції США щодо захоплення Гренландії незмінні. Це серйозна проблема, і тому ми продовжуємо докладати зусиль, щоб запобігти реалізації такого сценарію - підкреслила Фредеріксен.

За її словами, в НАТО досягли згоди, що "посилення присутності в Арктиці має вирішальне значення для безпеки Європи та Північної Америки". Прем’єрка додала, що Данія вже інвестувала в нові арктичні можливості, а кілька союзників беруть участь у спільних навчаннях у Гренландії та навколо острова.

"Оборона та захист Гренландії є спільною турботою всього НАТО", – наголосила Фредеріксен.

