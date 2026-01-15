Оборона Гренландии является общей заботой НАТО - премьер Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что оборона Гренландии является "общей заботой" всего НАТО, поскольку войска из разных стран Европы начали прибывать на остров из-за угроз Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Заявление Фредериксен прозвучало после встречи в Вашингтоне между главами МИД Гренландии и Дании Вивиан Моцфельдт и Ларсом Лёкке Расмуссеном, а также вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио.

Премьер отметила, что встреча была "нелегкой" и что сейчас создается рабочая группа для обсуждения путей усиления безопасности в Арктике.

Однако это не меняет факта, что существует фундаментальное разногласие, поскольку амбиции США по захвату Гренландии неизменны. Это серьезная проблема, и поэтому мы продолжаем прилагать усилия, чтобы предотвратить реализацию такого сценария - подчеркнула Фредериксен.

По ее словам, в НАТО достигли согласия, что "усиление присутствия в Арктике имеет решающее значение для безопасности Европы и Северной Америки". Премьер добавила, что Дания уже инвестировала в новые арктические возможности, а несколько союзников участвуют в совместных учениях в Гренландии и вокруг острова.

"Оборона и защита Гренландии является общей заботой всего НАТО", – подчеркнула Фредериксен.

