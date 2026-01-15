$43.180.08
14:15 • 7548 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 14483 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 45642 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 58136 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 32883 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31791 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50686 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41041 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42243 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 36704 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оборона Гренландии является общей заботой НАТО - премьер Дании

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что оборона Гренландии является общей заботой НАТО. Это связано с прибытием войск на остров из-за угроз Дональда Трампа и обсуждением путей усиления безопасности в Арктике.

Оборона Гренландии является общей заботой НАТО - премьер Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что оборона Гренландии является "общей заботой" всего НАТО, поскольку войска из разных стран Европы начали прибывать на остров из-за угроз Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Заявление Фредериксен прозвучало после встречи в Вашингтоне между главами МИД Гренландии и Дании Вивиан Моцфельдт и Ларсом Лёкке Расмуссеном, а также вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио.

Премьер отметила, что встреча была "нелегкой" и что сейчас создается рабочая группа для обсуждения путей усиления безопасности в Арктике.

Однако это не меняет факта, что существует фундаментальное разногласие, поскольку амбиции США по захвату Гренландии неизменны. Это серьезная проблема, и поэтому мы продолжаем прилагать усилия, чтобы предотвратить реализацию такого сценария

- подчеркнула Фредериксен.

По ее словам, в НАТО достигли согласия, что "усиление присутствия в Арктике имеет решающее значение для безопасности Европы и Северной Америки". Премьер добавила, что Дания уже инвестировала в новые арктические возможности, а несколько союзников участвуют в совместных учениях в Гренландии и вокруг острова.

"Оборона и защита Гренландии является общей заботой всего НАТО", – подчеркнула Фредериксен.

США и Дания не достигли соглашения о статусе Гренландии во время встречи делегаций в Вашингтоне14.01.26, 21:54 • 5192 просмотра

Ольга Розгон

