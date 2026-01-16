Войска европейских союзников НАТО отправились в Гренландию

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 362 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
05:32 • 5436 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 14177 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 25441 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 31334 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 66628 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 76990 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 39192 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34877 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 54203 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран16 января, 00:11 • 7078 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану16 января, 00:25 • 10887 просмотра
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo04:12 • 3900 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto04:55 • 9974 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto05:20 • 5664 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 19108 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 51542 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 66627 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 76989 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 64520 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Каролин Ливитт
Николас Мадуро
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 12688 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 25249 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 46780 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 80377 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 71157 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Truth Social

Войска европейских союзников НАТО отправились в Гренландию

Киев • УНН

 • 1694 просмотра

Военные из нескольких европейских стран прибывают в Гренландию в знак поддержки. Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно приобретения острова.

Войска европейских союзников НАТО отправились в Гренландию

Европейские войска начали прибывать в Гренландию в четверг в знак поддержки, на фоне того, как лидеры, пытающиеся ответить на угрозы президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Подробности

Небольшое количество военнослужащих из Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Норвегии и Швеции прибыло на арктический остров рано утром в четверг.

В своем обращении в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна в ближайшие дни направит дополнительные "наземные, воздушные и морские ресурсы".

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил в четверг, что намерение состоит в "установлении более постоянного военного присутствия с большим вкладом Дании", при этом, по данным датского вещателя DR, ожидается, что солдаты из нескольких стран НАТО будут находиться в Гренландии на ротационной основе.

Но пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на ежедневном брифинге, что присутствие европейских войск "не повлияет на процесс принятия решений президентом, а также не повлияет на его цель приобретения Гренландии вообще".

Она также сказала, что "технические переговоры" с Данией продолжатся.

Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение Трампа по острову - Белый дом15.01.26, 22:45 • 2636 просмотров

Высокопоставленные дипломаты Гренландии и Дании завершили свои переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио в среду, признав "фундаментальные разногласия" относительно будущего полуавтономной датской территории.

Трамп усилил свое требование о взятии США под контроль Гренландии для национальной безопасности, ссылаясь на то, что, по его словам, является постоянно растущей угрозой со стороны Китая и России.

Дания заявила в среду, что расширяет свое "военное присутствие в Гренландии и вокруг нее" в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО, что является сигналом европейского единства, на фоне того, как государства на континенте стремятся убедить Трампа, что американский захват не является необходимым для защиты Арктики.

Посольство России в Бельгии, где расположена штаб-квартира НАТО, заявило в четверг, что альянс "увеличивает свое военное присутствие там под ложным предлогом растущей угрозы со стороны Москвы и Пекина". Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые попытки игнорировать интересы России в регионе "не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия".

Оборона Гренландии является общей заботой НАТО - премьер Дании15.01.26, 19:29 • 2896 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
российская пропаганда
Каролин Ливитт
Гренландия
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Троэльс Лунд Поульсен
НАТО
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Финляндия
Брюссель
Дания
Франция
Швеция
Норвегия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Китай
Соединённые Штаты