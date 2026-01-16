Войска европейских союзников НАТО отправились в Гренландию

Европейские войска начали прибывать в Гренландию в четверг в знак поддержки, на фоне того, как лидеры, пытающиеся ответить на угрозы президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Подробности

Небольшое количество военнослужащих из Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Норвегии и Швеции прибыло на арктический остров рано утром в четверг.

В своем обращении в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна в ближайшие дни направит дополнительные "наземные, воздушные и морские ресурсы".

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил в четверг, что намерение состоит в "установлении более постоянного военного присутствия с большим вкладом Дании", при этом, по данным датского вещателя DR, ожидается, что солдаты из нескольких стран НАТО будут находиться в Гренландии на ротационной основе.

Но пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на ежедневном брифинге, что присутствие европейских войск "не повлияет на процесс принятия решений президентом, а также не повлияет на его цель приобретения Гренландии вообще".

Она также сказала, что "технические переговоры" с Данией продолжатся.

Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение Трампа по острову - Белый дом

Высокопоставленные дипломаты Гренландии и Дании завершили свои переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио в среду, признав "фундаментальные разногласия" относительно будущего полуавтономной датской территории.

Трамп усилил свое требование о взятии США под контроль Гренландии для национальной безопасности, ссылаясь на то, что, по его словам, является постоянно растущей угрозой со стороны Китая и России.

Дания заявила в среду, что расширяет свое "военное присутствие в Гренландии и вокруг нее" в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО, что является сигналом европейского единства, на фоне того, как государства на континенте стремятся убедить Трампа, что американский захват не является необходимым для защиты Арктики.

Посольство России в Бельгии, где расположена штаб-квартира НАТО, заявило в четверг, что альянс "увеличивает свое военное присутствие там под ложным предлогом растущей угрозы со стороны Москвы и Пекина". Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые попытки игнорировать интересы России в регионе "не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия".

Оборона Гренландии является общей заботой НАТО - премьер Дании