Троэльс Лунд Поульсен

В Дании планируют расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы

Дания планирует расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и продлить срок военной службы с примерно 4 месяцев до 11 месяцев, с целью увеличения ежегодного количества призывников до 5 000 человек.