Троэльс Лунд Поульсен

Вице-президент США Венс посетил космическую базу Питуффик в Гренландии после заявлений Трампа о важности региона для нацбезопасности. Дания критикует давление США и подчеркивает сопротивление.
Правительство Дании объявило о выделении более 1,5 млрд долларов на оборону Гренландии. Решение принято после того, как Трамп вновь заявил о необходимости США владеть арктической территорией.
Минобороны Дании анонсировало 23-й пакет военной помощи Украине стоимостью 2,1 млрд крон. Средства направят на усиление ПВО, поддержку F-16 и приобретение БМП CV90 в сотрудничестве со Швецией.
Министр обороны Дании анонсировал создание инвестиционного фонда для развития оборонной промышленности Украины. Фонд объединит государственные и частные инвестиции для расширения украинских предприятий по производству оружия.
Украина ведет переговоры со всеми партнерами по финансированию оборонных предприятий. Дания уже начала прямое финансирование, инвестируя почти 600 млн евро в украинское оборонное производство.
Уже 50 украинских специалистов прошли подготовку в Дании для обслуживания истребителей F-16. Также страна подготовит 20 украинских пилотов будут подготовлены до конца года.
Дания не сможет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 после 2024 года из-за перехода на самолеты F-35.
Дания объявила 19-й пакет помощи Украине, направленный на налаживание производства военной техники, включая соглашения с союзниками о закупках и инвестициях в украинскую оборонную промышленность, дополнительное оборудование для датских самолетов F-16, а также поставки из датских оборонных запасов для поддержания немедленной и долгосрочной обороноспособности Украины.
Дания и семь других стран ЕС предлагают план действий по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность.
Дания продаст Аргентине 24 истребителя F-16 за $300 млн, пообещав 19 Украине.
Дания планирует расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и продлить срок военной службы с примерно 4 месяцев до 11 месяцев, с целью увеличения ежегодного количества призывников до 5 000 человек.
НАТО разрабатывает планы развертывания вооруженных сил Альянса по всей Европе в ответ на интенсификацию оборонной промышленности и наращивание военного потенциала россии за последний год.
Дания и Швеция совместно профинансируют боевые машины пехоты CV90 для Украины.