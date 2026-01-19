Дания и Гренландия предлагают главе альянса организовать арктическую миссию НАТО
Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен заявил об обсуждении возможности размещения миссии НАТО в Гренландии и Арктике. Это произошло после встречи с главой НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт.
Детали
Троельс Лунд Поульсен сделал это заявление после встречи с главой НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в Брюсселе.
"Мы предложили это. Генеральный секретарь НАТО также принял это во внимание, и я надеюсь, что теперь мы сможем разработать рамки для достижения этой цели", - сказал он.
"Это также соответствует тому, что мы обсуждали с правительством Гренландии".
Добавим
Ранее Трамп заявил, что соображения безопасности США и всего мира являются ключевыми для его желания взять под контроль Гренландию, предполагая, что Россия и Китай могут взять под контроль Арктику, если Вашингтон этого не сделает.
