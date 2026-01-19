Дания и Гренландия предлагают главе альянса организовать арктическую миссию НАТО

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:12 • 1586 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 5800 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 10488 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 12687 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 15091 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14005 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 30959 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 31209 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17931 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23468 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 23625 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 26569 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 46685 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 24419 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра19 января, 11:20 • 17515 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 15091 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 30959 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 31209 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 46716 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 70103 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Денис Шмыгаль
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Китай
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 7504 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 26616 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 23663 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 29610 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 41860 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Боинг 747

Дания и Гренландия предлагают главе альянса организовать арктическую миссию НАТО

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен заявил об обсуждении возможности размещения миссии НАТО в Гренландии и Арктике. Это произошло после встречи с главой НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт.

Дания и Гренландия предлагают главе альянса организовать арктическую миссию НАТО

Дания и Гренландия обсудили возможность размещения миссии НАТО в Гренландии и Арктике. Об этом заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Троельс Лунд Поульсен сделал это заявление после встречи с главой НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в Брюсселе.

"Мы предложили это. Генеральный секретарь НАТО также принял это во внимание, и я надеюсь, что теперь мы сможем разработать рамки для достижения этой цели", - сказал он.

"Пришло время, и это будет сделано": Трамп обвинил Данию в неспособности защитить Гренландию от "российской угрозы"19.01.26, 12:07 • 3388 просмотров

"Это также соответствует тому, что мы обсуждали с правительством Гренландии".

Добавим

Ранее Трамп заявил, что соображения безопасности США и всего мира являются ключевыми для его желания взять под контроль Гренландию, предполагая, что Россия и Китай могут взять под контроль Арктику, если Вашингтон этого не сделает.

Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19.01.26, 16:58 • 15101 просмотр

Антонина Туманова

Новости Мира
Гренландия
Марк Рютте
Троэльс Лунд Поульсен
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Дания
Китай
Соединённые Штаты