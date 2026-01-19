Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется

В начале 2026 года международное внимание вновь сосредоточилось на Арктическом регионе. Дональд Трамп выдвинул инициативы по Гренландии, что привело к обострению отношений между Соединенными Штатами и европейскими союзниками. Кризисная ситуация ежедневно обостряется и выходит за рамки заявлений, переходя к конкретным враждебным действиям со стороны союзников.

Что именно говорит Трамп о Гренландии

4 января 2026 года в интервью The Atlantic Дональд Трамп вновь публично поднимает тему приобретения Гренландии. Его аргументация жесткая и повторяется почти дословно во всех последующих заявлениях:

Гренландия "действительно нужна США" по соображениям национальной безопасности;

Дания, по его словам, не способна защитить остров;

Если там не будет США - там будут Россия или Китай.

Трамп прямо проводит параллели с американской операцией в Венесуэле, намекая, что Соединенные Штаты имеют право действовать превентивно, если видят угрозу своим стратегическим интересам. Он постоянно подчеркивает американское военное присутствие - базу Туле (ныне Питуффик), которая является частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

Отказ Гренландии - и переход к угрозам

Впоследствии прозвучал ответ, который разрушил любые иллюзии Вашингтона. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен во время совместной пресс-конференции с Метте Фредериксен заявил:

Гренландия не хочет принадлежать или управляться США… мы выбираем Данию - сказал он.

Трамп отреагировал максимально жестко. Он назвал эту позицию "большой проблемой", а самого гренландского премьера - человеком, о котором он "не знает", но для которого "это будет большой проблемой". Это был момент, когда дипломатия окончательно начала уступать место давлению.

Почему Гренландия на самом деле так важна

Гренландия - не просто самый большой остров в мире. Это ключ к будущей геополитике Арктики. Контроль над Гренландией означает контроль над двумя ключевыми маршрутами XXI века: Северо-Западный проход - путь вдоль Канады и Гренландии, который сокращает маршрут из Азии в Европу и США почти на 40%. Трансполярный маршрут - будущий "арктический хайвей" через Северный полюс. Гренландия становится первой точкой выхода этого маршрута в Атлантику.

Отдельно - экономика будущего. Остров идеально подходит для гигантских дата-центров ИИ: естественное охлаждение, дешевая "зеленая" энергия, физическая безопасность и изолированность. Для технологических гигантов это - золотая жила.

Позиция Дании и Европы по Гренландии

Метте Фредериксен 12 января назвала риторику США "абсолютно недопустимым давлением на ближайшего союзника". 6 января семь европейских стран вместе с Данией опубликовали совместное заявление, в котором прямо подчеркнули: Гренландия - часть НАТО, и вопросы ее безопасности решаются в рамках Альянса, а не путем ультиматумов.

Европейцы также напоминают: США уже имеют все необходимое. Авиабаза Питуффик работает на основе соглашения 1951 года, которое позволяет американским силам действовать в Арктике без нарушения суверенитета Дании. Предложение Европы простое: модернизировать соглашение, усилить радары в районе GIUK (это военно-стратегическая аббревиатура, которая означает Greenland–Iceland–United Kingdom gap (пробел Гренландия–Исландия–Великобритания). Она обозначает морской и воздушный коридор между Гренландией, Исландией и Великобританией, через который проходят стратегические маршруты для перемещения военных кораблей, подводных лодок и авиации в Северной Атлантике. GIUK имеет ключевое значение для НАТО и США), но не трогать суверенитет.

Переход от слов к действиям

Министр бизнеса Гренландии Наая Натаниэльсен прямо обратилась к Британии с просьбой рассмотреть возможность гарантий безопасности.

14 января Дания перебрасывает дополнительные воинские подразделения. Страны Европы направляют военные контингенты. В общей сложности - около 30 человек. Иронично мало, но политически показательно.

Трамп переходит к экономической войне против Европы

В свою очередь 17 января Трамп объявляет торговые санкции против Дании и еще семи европейских стран. Причина - отказ продавать Гренландию.

10% пошлины с 1 февраля;

25% - с 1 июня, если Дания "не согласится".

В своих сообщениях он снова повторяет тезис о "двух собачьих упряжках" и заявляет, что только США способны реально защитить остров.

Сейчас у них есть только две собачьи упряжки в качестве средства защиты, одна из которых была добавлена недавно. Только Соединенные Штаты Америки под руководством Президента Трампа могут играть в эту игру - и делать это очень успешно! - написал американский президент.

Ответ Европы по Гренландии

Лидеры восьми стран выступили с совместным заявлением, предупредив, что такие шаги Трампа отправляют трансатлантические отношения в "опасный штопор". Эммануэль Макрон призвал Евросоюз применить "антипринудительный инструмент" - фактически, объявить торговую войну США в ответ на шантаж. Британский премьер Кир Стармер назвал тарифы по вопросу коллективной безопасности НАТО "абсолютно неправильными", а шведский лидер Ульф Кристерссон прямо заявил: "Мы не позволим себя шантажировать".

Мы полностью принимаем это решение, поскольку на кону стоит безопасность в Арктике и на внешних границах нашей Европы. Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас - ни в Украине, ни в Гренландии, ни где бы то ни было в мире, когда мы столкнемся с такими ситуациями. Тарифные угрозы неприемлемы и не имеют места в этом контексте. Европейцы будут реагировать едино и скоординировано, если они будут подтверждены. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета. Именно в этом духе я буду взаимодействовать с нашими европейскими партнерами - написал Президент Франции Макрон.

ЕС готовится приостановить ратификацию нового торгового соглашения с США. Также Европейский Союз рассматривает возможность введения пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний на рынок в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес стран, которые выступают против захвата Гренландии.

Массовые протесты в Дании и Гренландии

17 января тысячи людей в Копенгагене и Нууке вышли на улицы, чтобы выразить протест против требований президента США Дональда Трампа передать Гренландию под американский контроль. Участники акций подчеркнули, что остров имеет право самостоятельно определять свое будущее, и отвергли возможность любой покупки или силового захвата территории.

Что означает для Украины ситуация с Гренландией

Для Украины эта история - тревожный сигнал.

Во-первых, США при Трампе все чаще используют безопасность как инструмент торга, а не как принцип. Во-вторых, Европа начинает думать о собственной автономной безопасности, и это может как усилить поддержку Украины, так и распылить ресурсы. В-третьих, Гренландия показывает: даже союзники по НАТО не застрахованы от давления, если их территория становится стратегически выгодной.

Мир входит в фазу, где границы больше не являются табу, а право силы возвращается в глобальную политику. И в этом мире Украине придется действовать максимально трезво, холодно и прагматично. Как именно должна действовать Украина на дипломатическом фронте - мы разобрали ранее в нашем материале.

Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?