13 січня, 19:36 • 16807 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 20927 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 21746 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 24638 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 36744 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 24930 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 28399 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 34663 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 50432 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 38189 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Financial Times

Гренландія закликає Велику Британію захистити її від погроз Дональда Трампа

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натаніельсен закликала Велику Британію "наважитися мати принципи" та допомогти відбити погрози з боку Дональда Трампа. Вона зазначила, що Гренландія почувається зрадженою та спантеличеною риторикою США.

Гренландія закликає Велику Британію захистити її від погроз Дональда Трампа

Велика Британія повинна "наважитися мати принципи" та допомогти Гренландії відбити загрози з боку президента США Дональда Трампа. Про це під час спільного брифінгу з депутатами парламенту Великої Британії заявила міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натаніельсен, повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За її словами, діалог – це справді те, що потрібно на даний момент, і хоча "проблеми у цьому світі складні, це не повинно бути причиною не брати участі в цих складних дискусіях".

Ми почуваємося зрадженими. Ми вважаємо, що ця риторика є образливою, як ми вже багато разів заявляли раніше, але також і спантеличеною, оскільки ми нічого не зробили, окрім як підтримали ідею про те, що Гренландія є частиною американських національних інтересів

- сказала політикиня.

На запитання про послання, яке вона несла британським політикам та прем'єр-міністру Кіру Стармеру, Натанільсен відповіла: "Наполягати на діалозі, навіть якщо це важко, означає наважитися мати принципи та вірити в міжнародне право".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що Гренландія обирає союз з Данією, відкидаючи приєднання до США. Це відбувається на тлі погроз Трампа анексувати острів, які Нільсен назвав недоречними.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США потрібна Гренландія для оборони. Це було сказано у відповідь на запитання щодо можливих військових дій після операції у Венесуелі.

У Конгрес США внесли законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу штату12.01.26, 22:11 • 5638 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Кір Стармер
Дональд Трамп
Данія
Велика Британія
Сполучені Штати Америки