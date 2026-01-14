Гренландія закликає Велику Британію захистити її від погроз Дональда Трампа
Київ • УНН
Міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натаніельсен закликала Велику Британію "наважитися мати принципи" та допомогти відбити погрози з боку Дональда Трампа. Вона зазначила, що Гренландія почувається зрадженою та спантеличеною риторикою США.
Велика Британія повинна "наважитися мати принципи" та допомогти Гренландії відбити загрози з боку президента США Дональда Трампа. Про це під час спільного брифінгу з депутатами парламенту Великої Британії заявила міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натаніельсен, повідомляє УНН із посиланням на Politico.
Деталі
За її словами, діалог – це справді те, що потрібно на даний момент, і хоча "проблеми у цьому світі складні, це не повинно бути причиною не брати участі в цих складних дискусіях".
Ми почуваємося зрадженими. Ми вважаємо, що ця риторика є образливою, як ми вже багато разів заявляли раніше, але також і спантеличеною, оскільки ми нічого не зробили, окрім як підтримали ідею про те, що Гренландія є частиною американських національних інтересів
На запитання про послання, яке вона несла британським політикам та прем'єр-міністру Кіру Стармеру, Натанільсен відповіла: "Наполягати на діалозі, навіть якщо це важко, означає наважитися мати принципи та вірити в міжнародне право".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що Гренландія обирає союз з Данією, відкидаючи приєднання до США. Це відбувається на тлі погроз Трампа анексувати острів, які Нільсен назвав недоречними.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США потрібна Гренландія для оборони. Це було сказано у відповідь на запитання щодо можливих військових дій після операції у Венесуелі.
