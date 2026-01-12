$43.080.09
У Конгрес США внесли законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу штату

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Конгресмен-республіканець Ренді Файн вніс законопроєкт "Закон про анексію та державність Гренландії". Він вважає Гренландію життєво важливим активом національної безпеки, що контролює арктичні судноплавні шляхи.

У Конгрес США внесли законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу штату

Конгресмен-республіканець від штату Флорида Ренді Файн у понеділок, 12 січня, представив у Палаті представників "Закон про анексію та державність Гренландії". Про це пише УНН.

Деталі

Обґрунтовуючи необхідність ухвалення закону, конгресмен Файн назвав Гренландію "життєво важливим активом національної безпеки", а не віддаленим форпостом. За його словами, контроль над островом означає контроль над ключовими арктичними судноплавними шляхами та архітектурою безпеки, що захищає територію Сполучених Штатів.

Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 12111 переглядiв

Америка не може залишити це майбутнє в руках режимів, які зневажають наші цінності та прагнуть підірвати нашу безпеку

- підкреслив Файн.

Він також зазначив, що після усунення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі США мають продовжувати рішучі дії для відновлення своєї домінуючої ролі у світі.

Механізми анексії та інтеграції

Законопроєкт уповноважує Президента США вживати будь-яких заходів, необхідних для анексії або придбання Гренландії як американської території. Окрім цього, документ передбачає:

  • подання Конгресу звіту з переліком змін до федерального законодавства, необхідних для надання Гренландії статусу 51-го штату США;
    • визначення правових рамок для повної інтеграції території до політичної системи Сполучених Штатів.

      Законопроєкт Ренді Файна став продовженням низки спроб американських законодавців легалізувати претензії на острів, серед яких був і минулорічний "Make Greenland Great Again Act". Водночас уряд Гренландії та влада Данії неодноразово наголошували на неможливості будь-якої анексії, підкреслюючи, що острів є частиною НАТО через Данську співдружність і розвивається в напрямку власної незалежності. 

      Гренландія відхилила будь-які територіальні претензії США та виступила за захист у межах НАТО12.01.26, 20:28 • 1760 переглядiв

      Степан Гафтко

      ПолітикаНовини Світу
      Ґренландія
      Палата представників США
      Конгрес США
      НАТО
      Венесуела
      Данія
      Сполучені Штати Америки
      Флорида