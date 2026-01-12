У Конгрес США внесли законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу штату

Конгресмен-республіканець від штату Флорида Ренді Файн у понеділок, 12 січня, представив у Палаті представників "Закон про анексію та державність Гренландії". Про це пише УНН.

Обґрунтовуючи необхідність ухвалення закону, конгресмен Файн назвав Гренландію "життєво важливим активом національної безпеки", а не віддаленим форпостом. За його словами, контроль над островом означає контроль над ключовими арктичними судноплавними шляхами та архітектурою безпеки, що захищає територію Сполучених Штатів.

Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday

Америка не може залишити це майбутнє в руках режимів, які зневажають наші цінності та прагнуть підірвати нашу безпеку