В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата

Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Рэнди Файн в понедельник, 12 января, представил в Палате представителей "Закон об аннексии и государственности Гренландии". Об этом пишет УНН.

Обосновывая необходимость принятия закона, конгрессмен Файн назвал Гренландию "жизненно важным активом национальной безопасности", а не отдаленным форпостом. По его словам, контроль над островом означает контроль над ключевыми арктическими судоходными путями и архитектурой безопасности, защищающей территорию Соединенных Штатов.

Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность - подчеркнул Файн.

Он также отметил, что после устранения режима Николаса Мадуро в Венесуэле США должны продолжать решительные действия для восстановления своей доминирующей роли в мире.

Механизмы аннексии и интеграции

Законопроект уполномочивает Президента США принимать любые меры, необходимые для аннексии или приобретения Гренландии как американской территории. Кроме этого, документ предусматривает:

представление Конгрессу отчета с перечнем изменений в федеральное законодательство, необходимых для предоставления Гренландии статуса 51-го штата США;

определение правовых рамок для полной интеграции территории в политическую систему Соединенных Штатов.

Законопроект Рэнди Файна стал продолжением ряда попыток американских законодателей легализовать претензии на остров, среди которых был и прошлогодний "Make Greenland Great Again Act". В то же время правительство Гренландии и власти Дании неоднократно подчеркивали невозможность любой аннексии, подчеркивая, что остров является частью НАТО через Датское содружество и развивается в направлении собственной независимости.

