19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата

Киев • УНН

 322 просмотра

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес законопроект "Закон об аннексии и государственности Гренландии". Он считает Гренландию жизненно важным активом национальной безопасности, контролирующим арктические судоходные пути.

В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата

Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Рэнди Файн в понедельник, 12 января, представил в Палате представителей "Закон об аннексии и государственности Гренландии". Об этом пишет УНН.

Детали

Обосновывая необходимость принятия закона, конгрессмен Файн назвал Гренландию "жизненно важным активом национальной безопасности", а не отдаленным форпостом. По его словам, контроль над островом означает контроль над ключевыми арктическими судоходными путями и архитектурой безопасности, защищающей территорию Соединенных Штатов.

Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 12114 просмотров

Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность

- подчеркнул Файн.

Он также отметил, что после устранения режима Николаса Мадуро в Венесуэле США должны продолжать решительные действия для восстановления своей доминирующей роли в мире.

Механизмы аннексии и интеграции

Законопроект уполномочивает Президента США принимать любые меры, необходимые для аннексии или приобретения Гренландии как американской территории. Кроме этого, документ предусматривает:

  • представление Конгрессу отчета с перечнем изменений в федеральное законодательство, необходимых для предоставления Гренландии статуса 51-го штата США;
    • определение правовых рамок для полной интеграции территории в политическую систему Соединенных Штатов.

      Законопроект Рэнди Файна стал продолжением ряда попыток американских законодателей легализовать претензии на остров, среди которых был и прошлогодний "Make Greenland Great Again Act". В то же время правительство Гренландии и власти Дании неоднократно подчеркивали невозможность любой аннексии, подчеркивая, что остров является частью НАТО через Датское содружество и развивается в направлении собственной независимости. 

      Гренландия отклонила любые территориальные претензии США и выступила за защиту в рамках НАТО12.01.26, 20:28 • 1828 просмотров

      Степан Гафтко

