Гренландия отклонила любые территориальные претензии США и выступила за защиту в рамках НАТО

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
17:49 • 2680 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 7158 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17 • 15924 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 14065 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 16768 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 34693 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 35875 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 28824 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 30368 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 37665 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
88%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая атака рф вызвала обесточивания в 7 регионах, аварийные отключения в Киеве и 4 областях - Минэнерго12 января, 08:53 • 4678 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 30361 просмотра
Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войныPhoto12 января, 10:02 • 11051 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове12 января, 10:15 • 13157 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 25161 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 15940 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 25392 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 34698 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 30577 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 37098 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Киевская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 30978 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 26840 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 32900 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 35161 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 91213 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Социальная сеть
НАСАМС

Гренландия отклонила любые территориальные претензии США и выступила за защиту в рамках НАТО

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Правительство Гренландии отвергло идею Дональда Трампа о переходе территории под контроль США, подчеркнув невозможность аннексии. Остров подтвердил, что его защита будет осуществляться через НАТО.

Гренландия отклонила любые территориальные претензии США и выступила за защиту в рамках НАТО

Правительство Гренландии официально заявило об усилении усилий по обеспечению безопасности арктической территории под эгидой НАТО. В обнародованном в понедельник заявлении коалиционное правительство острова в очередной раз отвергло идею президента США Дональда Трампа о переходе территории под контроль Вашингтона, подчеркнув невозможность аннексии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В официальном обращении правительства Гренландии подчеркивается, что защита острова является общим интересом всех государств-членов Альянса, включая Соединенные Штаты.

Как часть Датского содружества, Гренландия является членом НАТО, и поэтому защита Гренландии должна осуществляться через НАТО

- говорится в документе.

Будущее Гренландии: официальные лица США и Дании встретятся в среду - CBS News12.01.26, 11:18 • 3348 просмотров

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подтвердил суверенность внутренних решений острова.

Мы - демократическое общество, которое принимает собственные решения. А наши действия основываются на международном праве

- сообщил глава правительства.

Реакция ЕС и стратегические риски

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предупредил о критических последствиях для трансатлантической безопасности. По его словам, любая военная аннексия острова со стороны США будет означать "конец НАТО".

Еврокомиссар по обороне Кубилюс предложил создать европейские военные силы численностью 100 тысяч солдат11.01.26, 22:41 • 3464 просмотра

Дональд Трамп аргументирует необходимость владения Гренландией защитой стратегически важного и богатого ресурсами региона от возможной оккупации Россией или Китаем. Впервые эту идею он озвучил в 2019 году, однако она встретила сопротивление не только в Дании и Гренландии, но и в самом Вашингтоне.

Путь к независимости

Несмотря на то, что Дания управляла Гренландией на протяжении веков, с 1979 года автономная территория последовательно расширяет свои права. Сейчас все политические партии, представленные в парламенте острова, поддерживают курс на полную независимость. Гренландия продолжает оставаться стратегическим форпостом в Арктике, но настаивает на сохранении своего текущего политического статуса и международного правопорядка.

Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 12075 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Дания
Китай
Соединённые Штаты