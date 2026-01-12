Гренландия отклонила любые территориальные претензии США и выступила за защиту в рамках НАТО

Правительство Гренландии официально заявило об усилении усилий по обеспечению безопасности арктической территории под эгидой НАТО. В обнародованном в понедельник заявлении коалиционное правительство острова в очередной раз отвергло идею президента США Дональда Трампа о переходе территории под контроль Вашингтона, подчеркнув невозможность аннексии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В официальном обращении правительства Гренландии подчеркивается, что защита острова является общим интересом всех государств-членов Альянса, включая Соединенные Штаты.

Как часть Датского содружества, Гренландия является членом НАТО, и поэтому защита Гренландии должна осуществляться через НАТО - говорится в документе.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подтвердил суверенность внутренних решений острова.

Мы - демократическое общество, которое принимает собственные решения. А наши действия основываются на международном праве - сообщил глава правительства.

Реакция ЕС и стратегические риски

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предупредил о критических последствиях для трансатлантической безопасности. По его словам, любая военная аннексия острова со стороны США будет означать "конец НАТО".

Дональд Трамп аргументирует необходимость владения Гренландией защитой стратегически важного и богатого ресурсами региона от возможной оккупации Россией или Китаем. Впервые эту идею он озвучил в 2019 году, однако она встретила сопротивление не только в Дании и Гренландии, но и в самом Вашингтоне.

Путь к независимости

Несмотря на то, что Дания управляла Гренландией на протяжении веков, с 1979 года автономная территория последовательно расширяет свои права. Сейчас все политические партии, представленные в парламенте острова, поддерживают курс на полную независимость. Гренландия продолжает оставаться стратегическим форпостом в Арктике, но настаивает на сохранении своего текущего политического статуса и международного правопорядка.

