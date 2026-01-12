$43.080.09
Эксклюзив
08:44 • 3578 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 4642 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16 • 13819 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 24623 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 33242 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 30875 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 30015 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 55610 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 37809 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 35448 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
Будущее Гренландии: официальные лица США и Дании встретятся в среду - CBS News

Киев • УНН

 • 52 просмотра

14 января представители администрации Трампа встретятся с официальными лицами Дании. Вероятно, разговор будет о будущем данной территории.

Будущее Гренландии: официальные лица США и Дании встретятся в среду - CBS News

В среду, 14 января, должна состояться встреча представителей администрации президента США Дональда Трампа с чиновниками Дании. Вероятно, разговор будет о будущем Гренландии, сообщает УНН со ссылкой на CBS News.com.

Детали

По данным публикации, эта встреча, о которой официально не объявлялось, состоится после того, как на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио сообщил Конгрессу, что президент Трамп заинтересован в приобретении данной территории, принадлежащей Дании.

И хотя Рубио в своих комментариях журналистам преуменьшил угрозу применения военной силы, Трамп в воскресенье вечером вновь подчеркнул такую возможность.

Если мы не захватим Гренландию, ее захватят россия или Китай, а я не позволю этого

- сказал президент США.

В то же время посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен сказал, что "факты тоже имеют значение", и указал, что Гренландия "на протяжении веков была частью Королевства Дания". Он также подчеркнул, что на прошлой неделе все пять партий Гренландии в парламенте повторили, что не хотят становиться частью США.

Еще раньше премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что военные действия США с целью захвата контроля над Гренландией будут означать конец военного альянса НАТО.

Министр обороны Бельгии призвал НАТО начать операцию в Арктике из-за претензий Трампа на Гренландию12.01.26, 00:11 • 3216 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Марко Рубио
Конгресс Соединенных Штатов Америки
НАТО
Дональд Трамп
Дания
Китай
Соединённые Штаты