Будущее Гренландии: официальные лица США и Дании встретятся в среду - CBS News

В среду, 14 января, должна состояться встреча представителей администрации президента США Дональда Трампа с чиновниками Дании. Вероятно, разговор будет о будущем Гренландии, сообщает УНН со ссылкой на CBS News.com.

Детали

По данным публикации, эта встреча, о которой официально не объявлялось, состоится после того, как на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио сообщил Конгрессу, что президент Трамп заинтересован в приобретении данной территории, принадлежащей Дании.

И хотя Рубио в своих комментариях журналистам преуменьшил угрозу применения военной силы, Трамп в воскресенье вечером вновь подчеркнул такую возможность.

Если мы не захватим Гренландию, ее захватят россия или Китай, а я не позволю этого - сказал президент США.

В то же время посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен сказал, что "факты тоже имеют значение", и указал, что Гренландия "на протяжении веков была частью Королевства Дания". Он также подчеркнул, что на прошлой неделе все пять партий Гренландии в парламенте повторили, что не хотят становиться частью США.

Еще раньше премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что военные действия США с целью захвата контроля над Гренландией будут означать конец военного альянса НАТО.

