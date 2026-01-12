Министр обороны Бельгии призвал НАТО начать операцию в Арктике из-за претензий Трампа на Гренландию

Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал НАТО начать специальную военную операцию на Крайнем Севере для укрепления трансатлантического единства и решения вопросов безопасности США. Заявление прозвучало в воскресенье, 11 января 2026 года, на фоне обострения дипломатической напряженности из-за стремления президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В интервью агентству Reuters Тео Франкен подчеркнул, что Альянс должен продемонстрировать силу и общий фронт. По его словам, создание постоянной миссии НАТО поможет снять беспокойство Вашингтона относительно возможной оккупации Гренландии Россией или Китаем в будущем.

Европейские союзники обсуждают возможную миссию НАТО по развертыванию войск в Гренландии, чтобы развеять опасения Трампа - СМИ

Мы должны сотрудничать и демонстрировать единство. Существует потребность в операции НАТО на Крайнем Севере - заявил министр.

Франкен предложил использовать в качестве модели существующие операции "Балтийский страж" (Baltic Sentry) и "Восточный страж" (Eastern Sentry). Новая инициатива, которую он назвал "Арктический страж" (Arctic Sentry), должна объединить усилия союзников для мониторинга суши и моря с помощью беспилотников, сенсоров и других современных технологий.

Дипломатический выход из кризиса

Бельгийский министр признал стратегическую важность Гренландии, которая является автономной территорией Королевства Дания, однако подчеркнул, что вопрос ее статуса и безопасности должен решаться сугубо в рамках союзнических отношений.

Скандинавские дипломаты опровергли заявления Трампа о российских и китайских судах у Гренландии

Я думаю, нам нужно решить этот вопрос как друзья и союзники, как мы всегда это делаем - добавил Франкен.

Это предложение появилось после того, как в пятницу Дональд Трамп вновь подтвердил намерение США владеть островом, что вызвало волну беспокойства в европейских столицах. Сейчас европейские дипломаты ищут альтернативные пути удовлетворения запросов США по безопасности в Арктике, чтобы избежать территориальных претензий к Дании и предотвратить внутренний кризис в НАТО.

Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday