18:21 • 6804 просмотра
Эксклюзив
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрюс Кубилиус
Андрей Садовый
Роберт Фицо
Украина
Запорожская область
Херсонская область
Днепр
Львов
Отопление
Техника
Социальная сеть
Сериал
The New York Times

Скандинавские дипломаты опровергли заявления Трампа о российских и китайских судах у Гренландии

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Скандинавские страны опровергли утверждения Трампа о присутствии военных кораблей России и Китая у Гренландии. По данным дипломатов, ни одного российского или китайского судна не было зафиксировано в этом районе.

Скандинавские дипломаты опровергли заявления Трампа о российских и китайских судах у Гренландии

Скандинавские страны, ссылаясь на разведданные НАТО, опровергли утверждения президента США Дональда Трампа о том, что акватория вокруг Гренландии "кишит" военными кораблями РФ и Китая. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

По данным дипломатов, в последние годы в районе острова не было зафиксировано ни одного российского или китайского судна, включая подводные лодки. Хотя активность этих стран в Арктике действительно существует, она сосредоточена преимущественно в Баренцевом море и вблизи Норвегии, а не у берегов Гренландии.

Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 11321 просмотр

Издание FT отмечает, что Трамп использует тезис об "угрозе" со стороны Москвы и Пекина как ключевое оправдание для своей идеи установить контроль США над Гренландией. 

Европейские союзники обсуждают возможную миссию НАТО по развертыванию войск в Гренландии, чтобы развеять опасения Трампа - СМИ11.01.26, 09:43 • 5540 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Гренландия
Financial Times
НАТО
Норвегия
Соединённые Штаты