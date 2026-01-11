Скандинавские дипломаты опровергли заявления Трампа о российских и китайских судах у Гренландии

Скандинавские страны, ссылаясь на разведданные НАТО, опровергли утверждения президента США Дональда Трампа о том, что акватория вокруг Гренландии "кишит" военными кораблями РФ и Китая. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

По данным дипломатов, в последние годы в районе острова не было зафиксировано ни одного российского или китайского судна, включая подводные лодки. Хотя активность этих стран в Арктике действительно существует, она сосредоточена преимущественно в Баренцевом море и вблизи Норвегии, а не у берегов Гренландии.

Издание FT отмечает, что Трамп использует тезис об "угрозе" со стороны Москвы и Пекина как ключевое оправдание для своей идеи установить контроль США над Гренландией.

