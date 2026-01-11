Скандинавські дипломати спростували заяви Трампа про російські та китайські судна біля Гренландії
Скандинавські країни заперечили твердження Трампа про присутність військових кораблів росії та Китаю біля Гренландії. За даними дипломатів, жодного російського чи китайського судна не було зафіксовано в цьому районі.
Скандинавські країни, посилаючись на розвіддані НАТО, заперечили твердження президента США Дональда Трампа про те, що акваторія навколо Гренландії "кишить" військовими кораблями рф та Китаю. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
За даними дипломатів, останніми роками в районі острова не було зафіксовано жодного російського чи китайського судна, включно з підводними човнами. Хоча активність цих країн в Арктиці дійсно існує, вона зосереджена переважно в Баренцовому морі та поблизу Норвегії, а не біля берегів Гренландії.
Видання FT зазначає, що Трамп використовує тезу про "загрозу" з боку москви та Пекіна як ключове виправдання для своєї ідеї встановити контроль США над Гренландією.
