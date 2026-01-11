Скандинавські дипломати спростували заяви Трампа про російські та китайські судна біля Гренландії

$42.990.00
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під варту
16:41 • 12645 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 15391 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 17293 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 32522 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 27505 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32290 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні
10 січня, 11:45 • 42847 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 66246 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44286 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Сили оборони зривають спроби росії створити загрозу наступу на Суми - 7-й корпус ДШВ
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза
Взяв шлюб просто на позиції: боєць бригади "Хижак" одружився через "Дію"
Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри удару
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 32520 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
Скандинавські дипломати спростували заяви Трампа про російські та китайські судна біля Гренландії

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Скандинавські країни заперечили твердження Трампа про присутність військових кораблів росії та Китаю біля Гренландії. За даними дипломатів, жодного російського чи китайського судна не було зафіксовано в цьому районі.

Скандинавські дипломати спростували заяви Трампа про російські та китайські судна біля Гренландії

Скандинавські країни, посилаючись на розвіддані НАТО, заперечили твердження президента США Дональда Трампа про те, що акваторія навколо Гренландії "кишить" військовими кораблями рф та Китаю. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За даними дипломатів, останніми роками в районі острова не було зафіксовано жодного російського чи китайського судна, включно з підводними човнами. Хоча активність цих країн в Арктиці дійсно існує, вона зосереджена переважно в Баренцовому морі та поблизу Норвегії, а не біля берегів Гренландії.

Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 11310 переглядiв

Видання FT зазначає, що Трамп використовує тезу про "загрозу" з боку москви та Пекіна як ключове виправдання для своєї ідеї встановити контроль США над Гренландією. 

Європейські союзники обговорюють можливу місію НАТО з розгортанням військ у Гренландії, щоб розвіяти побоювання Трампа - ЗМІ11.01.26, 09:43 • 5526 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Ґренландія
Financial Times
НАТО
Норвегія
Сполучені Штати Америки