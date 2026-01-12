$42.990.00
Міністр оборони Бельгії закликав НАТО розпочати операцію в Арктиці через претензії Трампа на Гренландію

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен закликав НАТО розпочати військову операцію на Крайній Півночі. Це має зміцнити єдність та вирішити безпекові питання США щодо Гренландії.

Міністр оборони Бельгії закликав НАТО розпочати операцію в Арктиці через претензії Трампа на Гренландію

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен закликав НАТО розпочати спеціальну військову операцію на Крайній Півночі для зміцнення трансатлантичної єдності та вирішення безпекових питань США. Заява пролунала в неділю, 11 січня 2026 року, на тлі загострення дипломатичної напруженості через прагнення президента США Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю агентству Reuters Тео Франкен наголосив, що Альянс має продемонструвати силу та спільний фронт. За його словами, створення постійної місії НАТО допоможе зняти занепокоєння Вашингтона щодо можливої окупації Гренландії Росією чи Китаєм у майбутньому.

Європейські союзники обговорюють можливу місію НАТО з розгортанням військ у Гренландії, щоб розвіяти побоювання Трампа - ЗМІ11.01.26, 09:43 • 5586 переглядiв

Ми повинні співпрацювати і демонструвати єдність. Існує потреба в операції НАТО на Крайній Півночі

- заявив міністр.

Франкен запропонував використати як модель існуючі операції "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry) та "Східний вартовий" (Eastern Sentry). Нова ініціатива, яку він назвав "Арктичний вартовий" (Arctic Sentry), має об'єднати зусилля союзників для моніторингу суші та моря за допомогою безпілотників, сенсорів та інших сучасних технологій.

Дипломатичний вихід із кризи

Бельгійський міністр визнав стратегічну важливість Гренландії, яка є автономною територією Королівства Данія, проте підкреслив, що питання її статусу та безпеки має вирішуватися суто в межах союзницьких відносин.

Скандинавські дипломати спростували заяви Трампа про російські та китайські судна біля Гренландії11.01.26, 23:21 • 708 переглядiв

Я думаю, нам потрібно вирішити це питання як друзі та союзники, як ми завжди це робимо

- додав Франкен.

Ця пропозиція з'явилася після того, як у п'ятницю Дональд Трамп знову підтвердив намір США володіти островом, що викликало хвилю занепокоєння в європейських столицях. Наразі європейські дипломати шукають альтернативні шляхи задоволення безпекових запитів США в Арктиці, щоб уникнути територіальних претензій до Данії та запобігти внутрішній кризі в НАТО.

Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 11360 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Дипломатка
Ґренландія
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки