Майбутнє Гренландії: чиновники США і Данії зустрінуться в середу - CBS News
Київ • УНН
14 січня представники адміністрації Трампа зустрінуться з чиновниками Данії. Ймовірно, розмова буде про майбутнє даної території.
У середу, 14 січня, має відбутися зустріч представників адміністрації президента США Дональда Трампа з чиновниками Данії. Ймовірно, розмова буде про майбутнє Гренландії, повідомляє УНН з посиланням на CBS News.com.
Деталі
За даними публікації, ця зустріч, про яку офіційно не оголошувалося, відбудеться після того, як минулого тижня держсекретар Марко Рубіо повідомив Конгресу, що президент Трамп зацікавлений у придбанні даної території, яка належить Данії.
І хоча Рубіо в своїх коментарях журналістам применшив загрозу застосування військової сили, Трамп у неділю ввечері знову наголосив на такій можливості.
Якщо ми не захопимо Гренландію, її захоплять росія або Китай, а я не дозволю цього
Водночас посол Данії в США Єспер Мьоллер Серенсен сказав, що "факти теж мають значення", і вказав, що Гренландія "впродовж століть була частиною Королівства Данія". Він також підкреслив, що минулого тижня всі п'ять партій Гренландії в парламенті повторили, що не хочуть ставати частиною США.
Ще раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що військові дії США з метою захоплення контролю над Гренландією означатимуть кінець військового альянсу НАТО.
