Майбутнє Гренландії: чиновники США і Данії зустрінуться в середу - CBS News

У середу, 14 січня, має відбутися зустріч представників адміністрації президента США Дональда Трампа з чиновниками Данії. Ймовірно, розмова буде про майбутнє Гренландії, повідомляє УНН з посиланням на CBS News.com.

За даними публікації, ця зустріч, про яку офіційно не оголошувалося, відбудеться після того, як минулого тижня держсекретар Марко Рубіо повідомив Конгресу, що президент Трамп зацікавлений у придбанні даної території, яка належить Данії.

І хоча Рубіо в своїх коментарях журналістам применшив загрозу застосування військової сили, Трамп у неділю ввечері знову наголосив на такій можливості.

Якщо ми не захопимо Гренландію, її захоплять росія або Китай, а я не дозволю цього