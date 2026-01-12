$43.080.09
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 4702 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 13843 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 24644 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 33264 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 30887 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 30024 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 55639 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 37821 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 35452 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
Публікації
Ексклюзиви
Майбутнє Гренландії: чиновники США і Данії зустрінуться в середу - CBS News

Київ • УНН

 • 84 перегляди

14 січня представники адміністрації Трампа зустрінуться з чиновниками Данії. Ймовірно, розмова буде про майбутнє даної території.

Майбутнє Гренландії: чиновники США і Данії зустрінуться в середу - CBS News

У середу, 14 січня, має відбутися зустріч представників адміністрації президента США Дональда Трампа з чиновниками Данії. Ймовірно, розмова буде про майбутнє Гренландії, повідомляє УНН з посиланням на CBS News.com.

Деталі

За даними публікації, ця зустріч, про яку офіційно не оголошувалося, відбудеться після того, як минулого тижня держсекретар Марко Рубіо повідомив Конгресу, що президент Трамп зацікавлений у придбанні даної території, яка належить Данії.

І хоча Рубіо в своїх коментарях журналістам применшив загрозу застосування військової сили, Трамп у неділю ввечері знову наголосив на такій можливості.

Якщо ми не захопимо Гренландію, її захоплять росія або Китай, а я не дозволю цього

- сказав президент США.

Водночас посол Данії в США Єспер Мьоллер Серенсен сказав, що "факти теж мають значення", і вказав, що Гренландія "впродовж століть була частиною Королівства Данія". Він також підкреслив, що минулого тижня всі п'ять партій Гренландії в парламенті повторили, що не хочуть ставати частиною США.

Ще раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що військові дії США з метою захоплення контролю над Гренландією означатимуть кінець військового альянсу НАТО.

Міністр оборони Бельгії закликав НАТО розпочати операцію в Арктиці через претензії Трампа на Гренландію

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Марко Рубіо
Конгрес США
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки