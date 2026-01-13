Гренландія відкидає приєднання до США і лишається у союзі з Данією

В Гренландії відкидають варіанти приєднатися до Сполучених Штатів та воліють бути в союзі з Данією, тобто острів поки що відкладає плани на незалежність - на тлі погроз президента Дональда Трампа приєднати Гренландію до США. Про це повідомляє Bloomberg, цитуючи прем'єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена, пише УНН.

Деталі

На спільній пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені 13 січня Нільсен заявив, що Гренландія воліє й далі бути в союзі з данцями, а приєднання до США не розглядає.

Зараз ми стикаємося з геополітичною кризою, і якщо нам доведеться вибирати між Сполученими Штатами та Данією тут і зараз, то ми обираємо Данію... Ми обираємо Гренландію, яку ми знаємо сьогодні, яка є частиною Королівства Данія - заявив він.

Також Нільсен додав, що ситуація "дуже серйозна", маючи на увазі погрози Трампа анексувати острів. Самі погрози він назвав абсолютно недоречними. Загалом в Гренландії, де проживає 57 тисяч людей, давно обговорюється ідея отримати незалежність від Данії, але водночас переважна більшість категорично проти ідеї приєднатися до США.

"Зараз саме час бути разом. Гренландія входить до складу Королівства Данія та повністю єдина у захисті основоположних принципів", - сказав Нільсен журналістам під час пресконференції.

Доповнення

Трамп проявляє великий інтерес до контролю над Гренландією після того, як шість років тому вперше висловив ідею купівлі території у Данії. Але під час свого другого терміну він став більш відкрито говорити про це та направив ключових американських посадовців, зокрема віцепрезидента Дж. Д. Ванса та міністра енергетики Криса Райта, на арктичний острів. Дональд Трамп-молодший, старший син президента, також відвідав Гренландію в січні перед інавгурацією Трампа на другий термін.

Гренландія відхилила будь-які територіальні претензії США та виступила за захист у межах НАТО