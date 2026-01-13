Гренландия отвергает присоединение к США и остается в союзе с Данией

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 6960 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 11790 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 18460 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 18314 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 22982 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 31746 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 48638 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 36259 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34141 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 61081 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
83%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
рф атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: детали13 января, 07:30 • 3772 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ13 января, 08:16 • 20458 просмотра
Беспорядки в Иране: 648 погибших, тысячи раненых и более 10 000 арестованных13 января, 08:33 • 3288 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 23798 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto14:28 • 7330 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 18460 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 23854 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 61081 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 55734 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 61088 просмотра
Актуальные люди
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Харьков
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 1754 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 45263 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 39639 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 44764 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 46525 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Гренландия отвергает присоединение к США и остается в союзе с Данией

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия выбирает союз с Данией, отвергая присоединение к США. Это происходит на фоне угроз Трампа аннексировать остров, которые Нильсен назвал неуместными.

Гренландия отвергает присоединение к США и остается в союзе с Данией

В Гренландии отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией, то есть остров пока откладывает планы на независимость - на фоне угроз президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом сообщает Bloomberg, цитируя премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена, пишет УНН.

Детали

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 13 января Нильсен заявил, что Гренландия предпочитает и дальше быть в союзе с датчанами, а присоединение к США не рассматривает.

Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию... Мы выбираем Гренландию, которую мы знаем сегодня, которая является частью Королевства Дания

- заявил он.

Также Нильсен добавил, что ситуация "очень серьезная", имея в виду угрозы Трампа аннексировать остров. Сами угрозы он назвал абсолютно неуместными. В целом в Гренландии, где проживает 57 тысяч человек, давно обсуждается идея получить независимость от Дании, но в то же время подавляющее большинство категорически против идеи присоединиться к США.

"Сейчас самое время быть вместе. Гренландия входит в состав Королевства Дания и полностью едина в защите основополагающих принципов", - сказал Нильсен журналистам во время пресс-конференции.

Дополнение

Трамп проявляет большой интерес к контролю над Гренландией после того, как шесть лет назад впервые высказал идею покупки территории у Дании. Но во время своего второго срока он стал более открыто говорить об этом и направил ключевых американских чиновников, в том числе вице-президента Дж. Д. Вэнса и министра энергетики Криса Райта, на арктический остров. Дональд Трамп-младший, старший сын президента, также посетил Гренландию в январе перед инаугурацией Трампа на второй срок.

Гренландия отклонила любые территориальные претензии США и выступила за защиту в рамках НАТО12.01.26, 20:28 • 4430 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Копенгаген
Дания
Соединённые Штаты