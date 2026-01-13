Гренландия отвергает присоединение к США и остается в союзе с Данией
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия выбирает союз с Данией, отвергая присоединение к США. Это происходит на фоне угроз Трампа аннексировать остров, которые Нильсен назвал неуместными.
В Гренландии отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией, то есть остров пока откладывает планы на независимость - на фоне угроз президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом сообщает Bloomberg, цитируя премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена, пишет УНН.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 13 января Нильсен заявил, что Гренландия предпочитает и дальше быть в союзе с датчанами, а присоединение к США не рассматривает.
Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию... Мы выбираем Гренландию, которую мы знаем сегодня, которая является частью Королевства Дания
Также Нильсен добавил, что ситуация "очень серьезная", имея в виду угрозы Трампа аннексировать остров. Сами угрозы он назвал абсолютно неуместными. В целом в Гренландии, где проживает 57 тысяч человек, давно обсуждается идея получить независимость от Дании, но в то же время подавляющее большинство категорически против идеи присоединиться к США.
"Сейчас самое время быть вместе. Гренландия входит в состав Королевства Дания и полностью едина в защите основополагающих принципов", - сказал Нильсен журналистам во время пресс-конференции.
Трамп проявляет большой интерес к контролю над Гренландией после того, как шесть лет назад впервые высказал идею покупки территории у Дании. Но во время своего второго срока он стал более открыто говорить об этом и направил ключевых американских чиновников, в том числе вице-президента Дж. Д. Вэнса и министра энергетики Криса Райта, на арктический остров. Дональд Трамп-младший, старший сын президента, также посетил Гренландию в январе перед инаугурацией Трампа на второй срок.
