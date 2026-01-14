Гренландия призывает Великобританию защитить ее от угроз Дональда Трампа
Киев • УНН
Министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаниэльсен призвала Великобританию "осмелиться иметь принципы" и помочь отразить угрозы со стороны Дональда Трампа. Она отметила, что Гренландия чувствует себя преданной и сбитой с толку риторикой США.
Великобритания должна «осмелиться иметь принципы» и помочь Гренландии отразить угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом во время совместного брифинга с депутатами парламента Великобритании заявила министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаниэльсен, сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
По ее словам, диалог – это действительно то, что нужно на данный момент, и хотя «проблемы в этом мире сложны, это не должно быть причиной не участвовать в этих сложных дискуссиях».
Мы чувствуем себя преданными. Мы считаем, что эта риторика оскорбительна, как мы уже много раз заявляли ранее, но также и сбивает с толку, поскольку мы ничего не сделали, кроме как поддержали идею о том, что Гренландия является частью американских национальных интересов
На вопрос о послании, которое она несла британским политикам и премьер-министру Киру Стармеру, Натаниэльсен ответила: «Настаивать на диалоге, даже если это трудно, означает осмелиться иметь принципы и верить в международное право».
Напомним
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия выбирает союз с Данией, отвергая присоединение к США. Это происходит на фоне угроз Трампа аннексировать остров, которые Нильсен назвал неуместными.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обороны. Это было сказано в ответ на вопрос о возможных военных действиях после операции в Венесуэле.
В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата12.01.26, 22:11 • 5638 просмотров