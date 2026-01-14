Гренландия призывает Великобританию защитить ее от угроз Дональда Трампа

$43.260.18
13 января, 19:36 • 16762 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
13 января, 17:19 • 20876 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
13 января, 14:15 • 21721 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 24611 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
13 января, 12:46 • 36706 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 24919 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 28388 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 34661 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50429 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
12 января, 17:49 • 38185 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Популярные новости
Илон Маск сделал спутниковый интернет Starlink бесплатным для жителей Ирана13 января, 20:34 • 5972 просмотра
Спецоперация "под прикрытием": США выкупили вероятное излучающее оружие "Гаванского синдрома"13 января, 20:53 • 7822 просмотра
Руководитель "Россотрудничества" признал привлечение ЧВК к открытию "русских домов" в Африке13 января, 21:39 • 8188 просмотра
В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица23:03 • 4620 просмотра
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИPhotoVideo01:53 • 9676 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 16762 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 12:46 • 36706 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 34895 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:17 • 68264 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 63271 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 13900 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 49271 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 42964 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 48005 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 49637 просмотра
Гренландия призывает Великобританию защитить ее от угроз Дональда Трампа

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаниэльсен призвала Великобританию "осмелиться иметь принципы" и помочь отразить угрозы со стороны Дональда Трампа. Она отметила, что Гренландия чувствует себя преданной и сбитой с толку риторикой США.

Гренландия призывает Великобританию защитить ее от угроз Дональда Трампа

Великобритания должна «осмелиться иметь принципы» и помочь Гренландии отразить угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом во время совместного брифинга с депутатами парламента Великобритании заявила министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаниэльсен, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По ее словам, диалог – это действительно то, что нужно на данный момент, и хотя «проблемы в этом мире сложны, это не должно быть причиной не участвовать в этих сложных дискуссиях».

Мы чувствуем себя преданными. Мы считаем, что эта риторика оскорбительна, как мы уже много раз заявляли ранее, но также и сбивает с толку, поскольку мы ничего не сделали, кроме как поддержали идею о том, что Гренландия является частью американских национальных интересов

- сказала политик.

На вопрос о послании, которое она несла британским политикам и премьер-министру Киру Стармеру, Натаниэльсен ответила: «Настаивать на диалоге, даже если это трудно, означает осмелиться иметь принципы и верить в международное право».

Напомним

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия выбирает союз с Данией, отвергая присоединение к США. Это происходит на фоне угроз Трампа аннексировать остров, которые Нильсен назвал неуместными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обороны. Это было сказано в ответ на вопрос о возможных военных действиях после операции в Венесуэле.

В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Кир Стармер
Дональд Трамп
Дания
Великобритания
Соединённые Штаты