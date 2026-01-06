Європейські лідери попереджають США, що "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії
Київ • УНН
Низка європейських лідерів підписала заяву, попереджаючи США, що вони "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії. Проте у документі зазначено, що США є "важливим партнером" у сфері безпеки Арктики, передає УНН.
Деталі
Спільну заяву щодо Гренландії сьогодні оприлюднила канцелярія прем'єрки Данії Метте Фредеріксен на тлі нових президента США Дональда Трампа передати стратегічно багатий на корисні копалини арктичний острів під контроль Америки.
Документ підтримали: президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц, прем'єрка Італії Мелоні, прем'єр Польщі Туск, прем'єр Іспанії Санчес, прем'єр Британії Стармер та прем'єрка Данії Фредеріксен.
Безпека в Арктиці залишається ключовим пріоритетом для Європи та має вирішальне значення для міжнародної та трансатлантичної безпеки. НАТО чітко дало зрозуміти, що арктичний регіон є пріоритетом, і європейські союзники активізують свої зусилля. Ми та багато інших союзників збільшили свою присутність, діяльність та інвестиції, щоб забезпечити безпеку в Арктиці та стримувати супротивників. Королівство Данія, включаючи Гренландію, є частиною НАТО
Європейські лідери наголошують, що безпека в Арктиці має бути досягнута колективно, у співпраці з союзниками НАТО, включаючи Сполучені Штати, шляхом дотримання принципів Статуту ООН, включаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність кордонів.
Це універсальні принципи, і ми не припинимо їх захищати
Крім того, у документі наголошено, що Сполучені Штати є важливим партнером у цих зусиллях, як союзник НАТО та завдяки оборонній угоді між Королівством Данія та Сполученими Штатами від 1951 року.
Гренландія належить своєму народу. Данія та Гренландія, і тільки вони, повинні вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії
Журналіст Bloomberg припускає, що спільна заява лідерів ЄС має на меті "придушити" нові посягання Америки на початкових етапах до початку переговорів щодо України.
Раніше
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що захоплення Гренландії Америкою означатиме кінець військового альянсу НАТО. Це стало відповіддю на заклик президента США Дональда Трампа передати острів під контроль США після військової операції у Венесуелі.
