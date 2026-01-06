Європейські лідери попереджають США, що "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії

$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 2738 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 3008 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 17754 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 30599 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 36295 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 62400 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 112968 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 53408 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 52070 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47234 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1м/с
97%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобазаVideo6 січня, 03:52 • 20693 перегляди
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню6 січня, 05:19 • 21906 перегляди
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04 • 27428 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist09:19 • 22805 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20 • 26337 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 3934 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 43650 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 112972 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 67548 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 131714 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31 • 486 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 25815 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 70098 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 63451 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 58995 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Bild

Європейські лідери попереджають США, що "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Низка європейських лідерів підписала заяву, попереджаючи США, що вони «не припинять захищати» територіальну цілісність Гренландії. У документі зазначено, що США є «важливим партнером» у сфері безпеки Арктики.

Європейські лідери попереджають США, що "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії

Низка європейських лідерів підписала заяву, попереджаючи США, що вони "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії. Проте у документі зазначено, що США є "важливим партнером" у сфері безпеки Арктики, передає УНН.

Деталі

Спільну заяву щодо Гренландії сьогодні оприлюднила канцелярія прем'єрки Данії Метте Фредеріксен на тлі нових президента США Дональда Трампа передати стратегічно багатий на корисні копалини арктичний острів під контроль Америки.

Документ підтримали: президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц, прем'єрка Італії Мелоні, прем'єр Польщі Туск, прем'єр Іспанії Санчес, прем'єр Британії Стармер та прем'єрка Данії Фредеріксен.

Безпека в Арктиці залишається ключовим пріоритетом для Європи та має вирішальне значення для міжнародної та трансатлантичної безпеки. НАТО чітко дало зрозуміти, що арктичний регіон є пріоритетом, і європейські союзники активізують свої зусилля. Ми та багато інших союзників збільшили свою присутність, діяльність та інвестиції, щоб забезпечити безпеку в Арктиці та стримувати супротивників. Королівство Данія, включаючи Гренландію, є частиною НАТО 

- йдеться у заяві.

Європейські лідери наголошують, що безпека в Арктиці має бути досягнута колективно, у співпраці з союзниками НАТО, включаючи Сполучені Штати, шляхом дотримання принципів Статуту ООН, включаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність кордонів.

Це універсальні принципи, і ми не припинимо їх захищати 

- йдеться у заяві європейських лідерів.

Крім того, у документі наголошено, що Сполучені Штати є важливим партнером у цих зусиллях, як союзник НАТО та завдяки оборонній угоді між Королівством Данія та Сполученими Штатами від 1951 року.

Гренландія належить своєму народу. Данія та Гренландія, і тільки вони, повинні вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії 

- резюмували європейські лідери.

Журналіст Bloomberg припускає, що спільна заява лідерів ЄС має на меті "придушити" нові посягання Америки на початкових етапах до початку переговорів щодо України.

США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist06.01.26, 11:19 • 23121 перегляд

Раніше

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що захоплення Гренландії Америкою означатиме кінець військового альянсу НАТО. Це стало відповіддю на заклик президента США Дональда Трампа передати острів під контроль США після військової операції у Венесуелі.

"Гренландія має бути частиною США": Міллер з Білого дому зробив заяву про позицію адміністрації Трампа06.01.26, 08:30 • 3332 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Ґренландія
Педро Санчес
Кір Стармер
Метте Фредеріксен
Джорджа Мелоні
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Венесуела
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Данія
Франція
Велика Британія
Італія
Іспанія
Німеччина
Дональд Туск
Сполучені Штати Америки
Польща