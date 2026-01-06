Европейские лидеры предупреждают США, что "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии

Ряд европейских лидеров подписали заявление, предупреждая США, что они "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии. Однако в документе указано, что США являются "важным партнером" в сфере безопасности Арктики, передает УНН.

Детали

Совместное заявление по Гренландии сегодня обнародовала канцелярия премьер-министра Дании Метте Фредериксен на фоне новых предложений президента США Дональда Трампа передать стратегически богатый полезными ископаемыми арктический остров под контроль Америки.

Документ поддержали: президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер-министр Италии Мелони, премьер-министр Польши Туск, премьер-министр Испании Санчес, премьер-министр Великобритании Стармер и премьер-министр Дании Фредериксен.

Безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы и имеет решающее значение для международной и трансатлантической безопасности. НАТО четко дало понять, что арктический регион является приоритетом, и европейские союзники активизируют свои усилия. Мы и многие другие союзники увеличили свое присутствие, деятельность и инвестиции, чтобы обеспечить безопасность в Арктике и сдерживать противников. Королевство Дания, включая Гренландию, является частью НАТО - говорится в заявлении.

Европейские лидеры подчеркивают, что безопасность в Арктике должна быть достигнута коллективно, в сотрудничестве с союзниками НАТО, включая Соединенные Штаты, путем соблюдения принципов Устава ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ.

Это универсальные принципы, и мы не прекратим их защищать - говорится в заявлении европейских лидеров.

Кроме того, в документе подчеркнуто, что Соединенные Штаты являются важным партнером в этих усилиях, как союзник НАТО и благодаря оборонному соглашению между Королевством Дания и Соединенными Штатами от 1951 года.

Гренландия принадлежит своему народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии - резюмировали европейские лидеры.

Журналист Bloomberg предполагает, что совместное заявление лидеров ЕС имеет целью "подавить" новые посягательства Америки на начальных этапах до начала переговоров по Украине.

США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist

Ранее

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что захват Гренландии Америкой будет означать конец военного альянса НАТО. Это стало ответом на призыв президента США Дональда Трампа передать остров под контроль США после военной операции в Венесуэле.

"Гренландия должна быть частью США": Миллер из Белого дома сделал заявление о позиции администрации Трампа