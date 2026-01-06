Европейские лидеры предупреждают США, что "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии

$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 3246 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 3786 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 18928 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 32616 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 37529 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 63533 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 115098 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 53828 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 52401 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47317 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
97%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 21610 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 22911 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 28426 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 23836 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 28675 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 4594 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 44887 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 115098 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 68881 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 132920 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Эмманюэль Макрон
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»12:31 • 756 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 26459 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 70665 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 63980 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 59489 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Бильд

Европейские лидеры предупреждают США, что "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Ряд европейских лидеров подписали заявление, предупреждая США, что они "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии. В документе указано, что США являются "важным партнером" в сфере безопасности Арктики.

Европейские лидеры предупреждают США, что "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии

Ряд европейских лидеров подписали заявление, предупреждая США, что они "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии. Однако в документе указано, что США являются "важным партнером" в сфере безопасности Арктики, передает УНН.

Детали

Совместное заявление по Гренландии сегодня обнародовала канцелярия премьер-министра Дании Метте Фредериксен на фоне новых предложений президента США Дональда Трампа передать стратегически богатый полезными ископаемыми арктический остров под контроль Америки.

Документ поддержали: президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер-министр Италии Мелони, премьер-министр Польши Туск, премьер-министр Испании Санчес, премьер-министр Великобритании Стармер и премьер-министр Дании Фредериксен.

Безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы и имеет решающее значение для международной и трансатлантической безопасности. НАТО четко дало понять, что арктический регион является приоритетом, и европейские союзники активизируют свои усилия. Мы и многие другие союзники увеличили свое присутствие, деятельность и инвестиции, чтобы обеспечить безопасность в Арктике и сдерживать противников. Королевство Дания, включая Гренландию, является частью НАТО 

- говорится в заявлении.

Европейские лидеры подчеркивают, что безопасность в Арктике должна быть достигнута коллективно, в сотрудничестве с союзниками НАТО, включая Соединенные Штаты, путем соблюдения принципов Устава ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ.

Это универсальные принципы, и мы не прекратим их защищать 

- говорится в заявлении европейских лидеров.

Кроме того, в документе подчеркнуто, что Соединенные Штаты являются важным партнером в этих усилиях, как союзник НАТО и благодаря оборонному соглашению между Королевством Дания и Соединенными Штатами от 1951 года.

Гренландия принадлежит своему народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии 

- резюмировали европейские лидеры.

Журналист Bloomberg предполагает, что совместное заявление лидеров ЕС имеет целью "подавить" новые посягательства Америки на начальных этапах до начала переговоров по Украине.

США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist06.01.26, 11:19 • 24281 просмотр

Ранее

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что захват Гренландии Америкой будет означать конец военного альянса НАТО. Это стало ответом на призыв президента США Дональда Трампа передать остров под контроль США после военной операции в Венесуэле.

"Гренландия должна быть частью США": Миллер из Белого дома сделал заявление о позиции администрации Трампа06.01.26, 08:30 • 3346 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Гренландия
Педро Санчес
Кир Стармер
Метте Фредериксен
Джорджия Мелони
НАТО
Организация Объединенных Наций
Венесуэла
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Дания
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Германия
Дональд Туск
Соединённые Штаты
Польша