США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist
Киев • УНН
Соединенные Штаты Америки работают над соглашением по Гренландии, которое предложат властям острова. Президент Трамп заявил, что Гренландия нужна США с точки зрения национальной безопасности.
Соединенные Штаты Америки работают над соглашением по Гренландии, его предложат властям острова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Economist.
Подробности
Как отмечается в публикации, аппетит Дональда Трампа в западном полушарии кажется ненасытным. Уже через день после захвата Николаса Мадуро, сильного лидера Венесуэлы, Трамп нацелился на свою следующую цель: Гренландию.
Гренландия нам нужна с точки зрения национальной безопасности
Гренландия, Дания и большая часть Европы находятся в шоковом состоянии. Год назад угрозы Трампа в отношении самоуправляемой арктической территории с населением 56 000 человек, которая является частью Дании, вызвали преимущественно насмешки и неприязнь среди европейских лидеров. На этот раз все иначе, говорится в публикации.
Хватит уже. Больше никакого давления. Больше никаких намеков. Больше никаких фантазий об аннексии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа отказаться от угроз, добавив, что их "следует воспринимать серьезно".
В то же время, по мнению издания, откровенная аннексия остается маловероятной. Но интерес Трампа следует воспринимать серьезно: он, кажется, намерен усилить влияние Америки на арктический остров и изменить его статус до окончания своего срока полномочий.
Сейчас стратегия администрации, кажется, имеет два направления. Во-первых, она направлена на культивирование элементов независимого движения Гренландии и углубление разногласий с Данией. Во-вторых, администрация, кажется, пытается заключить какое-то соглашение с арктическим островом, возможно, даже полностью обойдя Данию
Премьер Дании предупредила, что взятие США Гренландии под контроль может положить конец НАТО06.01.26, 09:00 • 2026 просмотров