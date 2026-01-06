США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist

Сполучені Штати Америки працюють над угодою по Гренландії, її запропонують владі острова. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Economist.

Як зазначається в публікації, апетит Дональда Трампа в західній півкулі здається ненаситним. Вже через день після захоплення Ніколаса Мадуро, сильного лідера Венесуели, Трамп націлився на свою наступну ціль: Гренландію.

Гренландія, Данія та більша частина Європи перебувають у шоковому стані. Рік тому погрози Трампа щодо самокерованої арктичної території з населенням 56 000 осіб, яка є частиною Данії, викликали переважно глузування та неприязнь серед європейських лідерів. Цього разу все інакше, йдеться в публікації.

Досить уже. Більше ніякого тиску. Більше ніяких натяків. Більше ніяких фантазій про анексію

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа відмовитися від погроз, додавши, що їх "слід сприймати серйозно".

Водночас, на думку видання, відверта анексія залишається малоймовірною. Але інтерес Трампа слід сприймати серйозно: він, здається, має намір посилити вплив Америки на арктичний острів і змінити його статус до закінчення свого терміну повноважень.

Наразі стратегія адміністрації, здається, має два напрямки. По-перше, вона спрямована на культивування елементів незалежного руху Гренландії та поглиблення розбіжностей з Данією. По-друге, адміністрація, здається, намагається укласти якусь угоду з арктичним островом, можливо, навіть повністю обійшовши Данію