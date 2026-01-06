$42.420.13
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
5 січня, 12:32
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
5 січня, 09:07
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Сполучені Штати Америки працюють над угодою по Гренландії, яку запропонують владі острова. Президент Трамп заявив, що Гренландія потрібна США з точки зору національної безпеки.

США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist
Фото: pixabay

Сполучені Штати Америки працюють над угодою по Гренландії, її запропонують владі острова. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Economist.

Деталі

Як зазначається в публікації, апетит Дональда Трампа в західній півкулі здається ненаситним. Вже через день після захоплення Ніколаса Мадуро, сильного лідера Венесуели, Трамп націлився на свою наступну ціль: Гренландію.

Гренландія нам потрібна з точки зору національної безпеки

- заявив президент журналістам на борту літака Air Force One 4 січня.

Гренландія, Данія та більша частина Європи перебувають у шоковому стані. Рік тому погрози Трампа щодо самокерованої арктичної території з населенням 56 000 осіб, яка є частиною Данії, викликали переважно глузування та неприязнь серед європейських лідерів. Цього разу все інакше, йдеться в публікації.

Досить уже. Більше ніякого тиску. Більше ніяких натяків. Більше ніяких фантазій про анексію

- відповів Єнс-Фредерік Нільсен, прем'єр-міністр Гренландії.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа відмовитися від погроз, додавши, що їх "слід сприймати серйозно".

Водночас, на думку видання, відверта анексія залишається малоймовірною. Але інтерес Трампа слід сприймати серйозно: він, здається, має намір посилити вплив Америки на арктичний острів і змінити його статус до закінчення свого терміну повноважень.

Наразі стратегія адміністрації, здається, має два напрямки. По-перше, вона спрямована на культивування елементів незалежного руху Гренландії та поглиблення розбіжностей з Данією. По-друге, адміністрація, здається, намагається укласти якусь угоду з арктичним островом, можливо, навіть повністю обійшовши Данію

- йдеться в публікації.

Прем'єр Данії попередила, що взяття США Гренландії під контроль може покласти край НАТО06.01.26, 09:00

Євген Устименко

Євген Устименко

